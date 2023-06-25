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大學「3+1」兵役政策引反彈 張斯綱：選上立委絕對推翻此政策

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國內兵役制度將恢復1年，教育部推出「3+1」方案，未來男大生可以「3年讀書、1年當兵」，張斯綱認為，該政策是剝奪學生青春，未來當上立委絕對會推翻。圖／聯合報系資料照
國內兵役制度將恢復1年，教育部推出「3+1」方案，未來男大生可以「3年讀書、1年當兵」，張斯綱認為，該政策是剝奪學生青春，未來當上立委絕對會推翻。圖／聯合報系資料照

因應台灣兵役制度將恢復1年疫情，教育部推出「3+1」方案，男大生可以「3年讀書、1年當兵」，不過引來各界反彈，參選士林北投立委參選人、國民黨議員張斯綱表示，大學四年是探索人生最佳時機，不應剝奪學生青春，更何況有些科系需要花5到7年完成學業，承諾當選立委要推翻該政策。

張斯綱認為，大學四年不僅是修課，還有社團、人際互動，還有人準備未來的研究所、公職考試，是探索人生的最佳時機，若這個時候剝奪他們的青春，而且大四很多科系需要實習、團體作業，壓縮時間，若只為了充實兵員，應付兩岸危機，這樣的政府根本是害青年。

張斯綱指出，教育部說可以鼓勵寒暑假開課，「授課老師怎麼來？」他認為，寒暑假讓應同學去探索世界、職場，如果一年三學期課堂塞得滿滿滿，「那跟去補習班上課有什麼不一樣？」

張斯綱痛批，兩岸兵凶戰危，政府歪腦筋就動到年輕人身上，變成荒唐政策的白老鼠，未來若進入立法院，絕對推翻這項政策，他認為，要讓年輕學子有軍事訓練的概念，不如恢復原本被民進黨唾棄的軍訓，注重操練，甚至恢復成功嶺訓練，讓大學生自由選擇參加，可以折抵兵役，要民進黨不要再惡搞年輕人了。

張斯綱 科系 兵役

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