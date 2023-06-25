2024總統退選理由存在？ 柯文哲今回：還沒找到

民眾黨主席柯文哲先前接受媒體人廖筱君專訪時驚爆，對於明年總統選戰，自己的態度是「可以選就選，不能選就算了」，並稱「不需要參選證明，只需要退選證明，但退選要有理由」。柯文哲今天也被問到退選要有理由，理由現在有沒有存在？柯文哲今天回應「還沒找到」；媒體再問柯，會不會與郭台銘合作？柯文哲則露出一臉深思表情，不發一語。

柯文哲今天與台北市長蔣萬安同台，出席中山區光大寮聚保宮環島祈安遶境活動，由於柯文哲中午12點整就到場，活動尚未開始前，儘管不受訪，不過媒體堵訪柯文哲追問是否不排除退選？理由有沒有存在？柯文哲今天回答「還沒找到」，媒體再問還是會選到底？柯則回「好啦、好啦。」

至於拋出重啟服貿議題，日前飆罵民進黨「王X蛋，每天做假新聞」，是否為失言？柯文哲今天則冷回「不會啊，差不多...。」