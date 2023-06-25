馬邀陸生訪台 教部要大學提維安計畫 專家：技術性杯葛

前總統馬英九邀北京、清華、復旦、武漢、湖南大學五校陸生7月來台交流，被蔡政府技術卡關，迄今仍難以成行。教育部發文要求台大、政大、東華、台科大及文化等五所同意接待的國內大學，由校方提出師生維安計畫。曾經參與大陸人士來台審查工作人士覺得非常荒謬。

這位人士指出，陸生來台無論是人身安全或是否違法，制度面都是課責邀請單位，教育部此舉是將責任轉嫁參訪單位學校，這是本末倒置，等於讓學校承受壓力而卻步。

教育部6月19日發函台大、政大、東華、台科大及文化大學，說明馬英九基金會邀請陸生來台交流，規畫到這五所學校，因屬短期專業交流，在現階段尚非屬得申請入境之事由，陸委會建議各目的事業管機關，協助評估是否符合專案申請之必要、急迫及不可替代後，再由移民署依權責審查辦理。

函文要求校方提出三點具體說明，再由教育部評估。包含，一、是否已同意接待；二、如校方已經同意接待，具體說明陸生到校交流之必要、急迫及不可替代；三、如同意接待，請說明在校內相關交流活動之接待規畫，含行程安排及交流人員等，說明如何確保活動順利進行，以維護校園安寧與師生安全。

曾經參與大陸人士來台審查工作人士表示，既然邀請單位是馬英九基金會，所有行程安排和可能涉及到的維安規畫，應由邀請單位負責，行程中涉及要參訪的單位學校，依往例學校只要出具同意函，官方既不會要求學校說明必要，更不可能要求提出相應的維安計畫。所有行程從陸生下飛機到上飛機，都是由邀請單位全程負責。

這位人士指出，審查過程中，如果是一般案件，陸生來台申請，只需要教育部審查，符合相關規定即可。若涉及黨政軍或敏感行程，有國安疑慮會送聯審，由移民署舉行，陸委會、教育部、相關國安單位審查。這次馬英九基金會邀請陸生來台，是疫後首次，規模大，目前也未開放專業交流，進入聯審無可厚非，但從公文可見，已不僅趨於嚴格，更已接近技術杯葛。

這位人士說，過往兩岸交流，如海協會等官員來台時，海基會勢必會提出維安計畫，確保來台人士安全，若海基會將計畫丟給受訪單位，體制將造成混亂。尤其受訪單位無法全面了解來訪對象時，如何承擔無法掌控的責任，難不成是覺得擋不了馬英九基金會，只能從學校下手。