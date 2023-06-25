快訊

晚上沒睡好想以午睡補眠？ 名醫揭怎麼睡才不會睡醒時頭暈腦脹

四海幫咪哥為母訓斥太子爺蔣孝文 香港三大黑幫大老來台弔唁

退撫基金23年後恐用罄 官員坦言：年改未達理想目標

馬邀陸生訪台 教部要大學提維安計畫 專家：技術性杯葛

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
前總統馬英九邀陸生七月來台交流，教育部發文要求台大、政大、東華、台科大及文化等五所同意接待的國內大學，由校方提出「師生維安計畫」。圖／讀者提供
前總統馬英九邀陸生七月來台交流，教育部發文要求台大、政大、東華、台科大及文化等五所同意接待的國內大學，由校方提出「師生維安計畫」。圖／讀者提供

前總統馬英九邀北京、清華、復旦、武漢、湖南大學五校陸生7月來台交流，被蔡政府技術卡關，迄今仍難以成行。教育部發文要求台大、政大、東華、台科大及文化等五所同意接待的國內大學，由校方提出師生維安計畫。曾經參與大陸人士來台審查工作人士覺得非常荒謬。

這位人士指出，陸生來台無論是人身安全或是否違法，制度面都是課責邀請單位，教育部此舉是將責任轉嫁參訪單位學校，這是本末倒置，等於讓學校承受壓力而卻步。

教育部6月19日發函台大、政大、東華、台科大及文化大學，說明馬英九基金會邀請陸生來台交流，規畫到這五所學校，因屬短期專業交流，在現階段尚非屬得申請入境之事由，陸委會建議各目的事業管機關，協助評估是否符合專案申請之必要、急迫及不可替代後，再由移民署依權責審查辦理。

函文要求校方提出三點具體說明，再由教育部評估。包含，一、是否已同意接待；二、如校方已經同意接待，具體說明陸生到校交流之必要、急迫及不可替代；三、如同意接待，請說明在校內相關交流活動之接待規畫，含行程安排及交流人員等，說明如何確保活動順利進行，以維護校園安寧與師生安全。

曾經參與大陸人士來台審查工作人士表示，既然邀請單位是馬英九基金會，所有行程安排和可能涉及到的維安規畫，應由邀請單位負責，行程中涉及要參訪的單位學校，依往例學校只要出具同意函，官方既不會要求學校說明必要，更不可能要求提出相應的維安計畫。所有行程從陸生下飛機到上飛機，都是由邀請單位全程負責。

這位人士指出，審查過程中，如果是一般案件，陸生來台申請，只需要教育部審查，符合相關規定即可。若涉及黨政軍或敏感行程，有國安疑慮會送聯審，由移民署舉行，陸委會、教育部、相關國安單位審查。這次馬英九基金會邀請陸生來台，是疫後首次，規模大，目前也未開放專業交流，進入聯審無可厚非，但從公文可見，已不僅趨於嚴格，更已接近技術杯葛。

這位人士說，過往兩岸交流，如海協會等官員來台時，海基會勢必會提出維安計畫，確保來台人士安全，若海基會將計畫丟給受訪單位，體制將造成混亂。尤其受訪單位無法全面了解來訪對象時，如何承擔無法掌控的責任，難不成是覺得擋不了馬英九基金會，只能從學校下手。

馬英九 陸生 教育部

延伸閱讀

世界大學排行中東新秀崛起 衝高排行有訣竅

校友控教師摸臀、索取裸照 教育部拔人權中心教師資格

開放陸生、團客來台交流卡關 南部學者這麼看

蕭旭岑：蔡政府上綱安全問題 卡關馬英九邀訪陸生案

相關新聞

綠委：中韓關係惡化導致觀光失靈 重啟服貿是拖累經濟

民進黨立委林楚茵今天表示，中韓關係惡化導致觀光失靈，柯文哲現在提重啟服貿，就是想拖累台灣經濟。

馬邀陸生訪台 教部要大學提維安計畫 專家：技術性杯葛

前總統馬英九邀北京、清華、復旦、武漢、湖南大學五校陸生7月來台交流，被蔡政府技術卡關，迄今仍難以成行。教育部發文要求台大...

日將排放福島核廢水 謝衣鳯：未見蔡政府提質疑和要求

日本預計最快今夏開始排放福島核災事故廢水，引發鄰近國家抗議，蘇澳漁民抗議汙染會影響漁民生計。國民黨立委謝衣鳯表示，非核家...

李貴敏：蔡政府不該無視配合外國讓台灣矽盾四分五裂

國民黨立委李貴敏今天表示，台灣在全球供應鏈扮演重要角色，除了台積電先進代工製程外，還擁有眾多國際領先的記憶體產品。這些廠...

進擊的年改／在野黨：年改5年大失敗 公教新陳代謝推不動

年金改革將滿5周年，根據退撫三法規定，5年內要檢討制度設計與財務永續發展。有在野黨立委表示，「年改5年大失敗」，節省公帑不如預期，且造成公務員鐵飯碗生鏽。考試院目前傾向不修法，從建立年金制度監控機制討論；但現行制度，包括退休軍公教給付和現職軍公教待遇同步調整機制，朝野認為可以合理思考，合乎社會期待。

進擊的年改／退撫基金23年後恐用罄 官員坦言：年改未達理想目標

軍公教年金改革將滿五周年，7月1日公務人員退撫儲金新制上路，舊有退撫基金預計到民國135年就會用罄，政府仍將分年撥補避免斷流。銓敘部官員坦言，「目前還沒辦法達到當時年改最理想的預估目標」，也就是「維持一個世代基金不用罄」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦