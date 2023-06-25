扁訪王世堅 柯P有勝算仍賭賴贏、台灣派最後對手蔣萬安

前總統陳水扁今天在微微笑廣播網「有夢上水」節目，訪問代表民進黨參選北市士林、大同區立委選舉的台北市議員王世堅。對於總統大選，王世堅認為，柯文哲潛力十足，有勝算，而未來台灣派最大、最後一個對手則是蔣萬安；這次他賭賴清德會贏，萬一輸了，賭注是什麼還沒想好。

陳水扁說，出身「墨綠家庭」的王世堅，外公張榮宗是228事件受難者，父親王明德也遭遇過白色恐怖。王世堅在1996年民進黨財務危機時，是挹注資源的四大金主之一，當過自立晚報董事長，賠了1億多；當了6屆台北市議員，經歷4個市長馬英九、郝龍斌、柯文哲和蔣萬安。

陳水扁請王為這幾個市長打分數，王世堅說，柯文哲分數較高，蔣萬安有潛力，馬英九尚介歹。兩人以菲律賓馬可仕三世及韓國朴槿惠為例，認為台灣派最大、最後一個對手將是蔣萬安，不能小覷。

王世堅說，蔣萬安有馬英九的優點，學問、外表都很強，但要小心處理事情有身邊太子少保、公媽派。後續要看上海論壇去中國的表現，是否是以台灣心、台灣情來顧台灣。

陳水扁說王世堅與柯文哲相愛相殺8年，送柯的禮物不計其數，最滿意的禮物為何？王世堅說，柯大部分都馬上歸還，只有兩樣，收下了腳踏車，龍袍則是拖了10天才還，被他虧說是留著做了心理治療。柯曾抱怨市長不是人做的，早上7點出門、晚上10點還沒到家，王世堅於是送了一根抓癢用的不求人，提醒他處理市政要「搔到癢處」。

談到白綠合作爭議，2018年王世堅曾堅決反對，還指當年選台北市長的姚文智「屍骨未寒」，結果日前講到綠白合「有可能」，被國民黨議員游淑慧質疑。王世堅說，他與民眾黨林國成、林珍羽父女是在廟會偶遇，是基於禮貌、風度互相褒獎，被問到綠白合才會說「有可能」，是發乎情、止乎禮。

王世堅說自己連撲克牌都不會打，只會走走棋，且是逢賭必輸。15年前曾經說如果國民黨在台北市8個選區立委席次全上「八仙過海」，他就去跳海，結果真的去跳海；2008年總統大選打賭小英如果落選，他就去高空彈跳，結果就高空彈跳；承諾影片點閱破100萬就會剃頭，他也剃頭了。逢賭必輸的王後來了解要「逆勢」操作，唯一一次賭贏的是2018市長選舉，賭「如果柯落選，就剃光頭」。