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日將排放福島核廢水 謝衣鳯：未見蔡政府提質疑和要求
日本預計最快今夏開始排放福島核災事故廢水，引發鄰近國家抗議，蘇澳漁民抗議汙染會影響漁民生計。國民黨立委謝衣鳯表示，非核家園是民進黨的神主牌，但迄今未看到民進黨政府對日本政府提出質疑，民進黨政府必須要求日本對漁民生計與漁產品使用安全負責。
謝衣鳯說，非核家園是民進黨的神主牌，沒看到民進黨政府在這次福島排放事故廢水的議題上，對於有可能會影響到周邊國家的食品安全，以及漁民相關生計的部分，對日本政府提出質疑和要求監督的辦法。
謝衣鳯認為，海洋是所有地球公民共同的資源，民進黨政府一定要對於日本在排放福島事故廢水上，要求日本要負責守護周邊國家漁民的生計，以及未來在漁產品上的使用安全。
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