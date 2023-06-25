李貴敏：蔡政府不該無視配合外國讓台灣矽盾四分五裂

國民黨立委李貴敏今天表示，台灣在全球供應鏈扮演重要角色，除了台積電先進代工製程外，還擁有眾多國際領先的記憶體產品。這些廠商在國際間都具有舉足輕重的地位，對台灣來說，這就是真正的矽盾，也能為台灣安全提供最重要的保障。

李貴敏說，台海危機的問題是全球的，不僅是兩岸間的。綠色政權的外行和不忠，沒把辛苦建立的半導體產業鏈與國家安全當回事，也不在乎私人企業的投資報酬率，仲介或配合各國將重點產業移出。

李貴敏指出，以台積電為例，從美國的角度而言，為了避免中國大陸的崛起，和台海危機對其國內經濟的重大影響，急邀台積電在美國設廠，將其最先進製程在美國備份；日本和德國見狀也紛紛加入，甚至義大利也表達與台灣半導體合作的意願。綠色政權再怎麼外行，也該知道，這不但導致台積電等國內廠商成本增加、人才和技術外流，也將台灣優勢的產業鏈分散，導致我們的矽盾四分五裂。

李貴敏說，歐洲汽車工業發達，急需高階車用晶片。繼美、日、德之後，連義大利等國也紛紛遊說半導體產業外移；還要求在國外設立倉儲囤貨，分散風險，備其不時之需。這些問題、危機及其後果，民進黨官員竟然不知，也不在乎。

李貴敏表示，以各國為例，只要其產業所需之技術、人才、零件和物資可以確保，台海問題就是台灣自己的問題，各國的手法都是首重庫存到位，接下來試圖在內部建立起半導體產業鏈，以分散風險。

李貴敏說，民進黨政府再怎麼無知、無為、無能和無感，也不該無視或配合外國支解台灣辛苦建立的半導體產業鏈，更不該放任台灣長期累積的技術和人才外流，或造成台灣產業空洞化的危機。