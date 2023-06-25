【專家之眼】李強與馬克宏

最近中共總理李強訪問歐洲，也來到法國，不但受到高規格接待，也獲得豐碩的成果，其中尤以參加「新全球金融公約峰會」，並將建立全球金融新秩序的影響最大，也最值得關注。

由於法國與美國的關係長期不睦，在二戰之後就已爆發世界超強與歐洲一哥的爭執，導致中法兩國於1964初就建交，法國乃第一個與共產中國建立大使級關係的西方國家，而當時美國正在打越戰，真是情何以堪。

此外，因美國還想以北約來控制法國的核子武器，導致後者於1966年退出其軍事組織，2003年巴黎政府反對美國攻打伊拉克，都是美法不睦的重要案例。2021年，美英澳三國建立(AUKUS)，強行取代法國與澳洲的潛艦合作計畫，致使法國無地自容，因而促使馬克宏今年四月訪問中國，並受到習近平極高規格接待。

此外，自2020年初英國脫離歐洲聯盟之後，法國乃歐盟27國中唯一的聯合國五常，其經濟實力雖遜於德國，但長期以來，法國領導人都有領導歐洲的雄心壯志，馬克宏總統也不例外，因而也需要尋求強大的國際支撐。由於中法雙方都有意聯手制美，並主張多極世界，兩國合作愉快。

故此次李強訪問法國，參加馬克宏總統所倡議的「新全球金融公約峰會」，共有全球50位國家元首和政府領導人參與，其中一半以上來自亞非拉國家，乃中法兩國重要的合作平台。

該峰會主張，各國應就解決貧窮、減少溫室氣體排放與保護環境等全球共同目標，提出金融解決方案，而不是仰仗由美國所掌控的國際貨幣基金（IMF）和世界銀行等，尤因此兩機制經常高掛意識形態，對於發展中國家並不友善。再者，富裕國家所承諾的氣候融資信用破產，說多練少，資金缺位，而又不願支持由中國大陸所主導的亞投行，導致當前發展中國家嚴重的債務危機。

因此，馬克宏決定登高一呼，企圖建立新的國際金融機制，制訂一套全球融資，重組全球金融體系，協助低收入國家減緩債務負擔，以應對氣候變遷等重大問題，看似有意助中國一臂之力。其建議的做法包括向運輸、化石燃料或金融交易徵收稅款，以及對IMF與世界銀行的改革等。

此外，馬克宏還主動表示要參加今年八月在南非舉行的金磚峰會(BRICS)，可見其確實雄心勃勃，劫富濟貧，想在世界上占領一席地位。這將擴大與北京的合作空間，亦可成為西方國家圍堵中國的重要破口，中法雙方互利共贏，相得益彰。