換居卡關4／房東年齡歧視長者難尋好屋 青銀換居推行卡

租屋市場好物件炙手可熱，房東會挑租客同時，也參雜「年齡歧視」，比起年輕人，房東幾乎不太想租給老房客，即使房東本身是老人，也照樣歧視老人家。崔媽媽基金會居住扶助部主任馮麗芳表示，長者深知老化進程，包括走不動、忘東忘西，甚至生病、就醫或臨時緊急需要急救，長者都能料想到這些「麻煩事」，因此老房東更不願租給跟他一樣「麻煩」的人，就是不想讓自己有機會擔起親屬責任。

北市去年起試辦「青銀換居」計畫，提供行善社宅20戶及青年一期社宅兩戶的一房型為主，過程發現，多數長者希望有家庭照顧者陪伴入住，以及期盼住在與原居住地不遠、交通便捷、附近生活機能完善的地區。

都發局表示，為此市府重新評估，今年一月公告新增東明社會住宅1、2、3房型共5戶提供長者申請換屋，來電詢問及申請承租情形良好，目前東明社宅已成功媒合4件，行善社宅成功媒合一件。

新北2021年即推動高齡友善換居計畫，是全國首創以社宅作為長者換居標的，而社宅全面採通用設計，讓長者安居在無障礙的生活環境，目前已有6戶簽約換住社宅。也因為有了新北成功的換居經驗，內政部營建署於第4期包租代管計畫，也開放長者可跨縣市換居社宅。

新北市城鄉局表示，中央制度7月才正式上路，還需要觀察後續效應，目前新北同步推動「長者安居社宅方案」，65歲以上長者入住社宅年限，將由原12年再無限期延長至終老，避免高齡長者面臨租期屆滿須重抽社宅或搬遷窘境。

台中市住宅處長陳全成表示，中央雖規畫在第4期包租代管計畫中，開放可從老宅換居到公有社宅，並可跨縣市、跨業者申請，但須考量長輩本身遷移意願，長者多念舊並有習慣的生活圈，尤其獨居長者與鄰里關係較為緊密，更不願意搬遷，所以目前政策成效尚不顯著，全台僅台北及高雄有零星的試辦成功案例。

崔媽媽基金會媒合有租屋需求的長者，大多經濟能力不佳，馮麗芳觀察，房東也會擔心這些長者沒有子女奉養，未來若付不出房租，也沒有家人可以聯絡，後續問題也很難處理。對於一般房東而言，租屋市場需求大，在沒有誘因配套前提下，有那麼多租客可以選擇，「我幹嘛要選老人，租給老人也沒有福利、獎勵」。不過家總秘書長陳景寧認為，房東現在不願租給老人，未來超高齡社會來臨，未來也都只有老人可以租。

在北市，對於弱勢長者「較友善」的租屋區就屬萬華區，不過馮麗芳表示，並不是大家愛住萬華，而是這區房東「不太挑房客」，最低要求只要付得起房租就好，雖然房租不貴，但品質不會太好，可能僅有基本水電、床鋪可睡，且租客龍蛇混雜，環境不佳。但對於老人家來說，有時看到屋況很糟的房子，難免也會心酸，因為所擁有的錢無法讓自己住好房，即使有地方睡，但絲毫沒有生活品質。

馮麗芳說，大多弱勢長者能負擔的房租約每月3千至4千元，但去年、今年房租漲的誇張，同樣品質的房屋都已經漲價到5千元，而社福補助款並沒有增加，一來1往加重弱勢族群負擔。不過，萬華地區有許多非營利單位，會定期給弱勢長輩物資、便當等救濟，有些會培力長者就業，社福資源相對多，因此即使租金佔掉長者收入一半，仍有其他社會資源可以填補。

崔媽媽基金會也媒合幾位愛心房東，提供較優質的房源，又願意租給長者，雖然房租每月要價1萬元，且是高樓層，但套房內有冷氣、冰箱、電視，設備齊全，雖然對長者來說，經濟稍嫌負擔，但仍然可以接受，又算住的舒適。不過有些長者很挑，期許「住的舒適又要便宜」，也不斷期許基金會再媒合更便宜且同樣優質的房源，對基金會來說，仍有一定難度。