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換居卡關3／籌備半年頃全家之力 一天完成臥床長輩搬家

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導

長者受限房屋老舊，無法順利上下樓外出、就醫，根據家庭照顧者關懷總會調查，國內有六成照顧者曾經想幫長輩換屋，但僅有兩成照顧者實際執行。堪稱「換屋老手」的陳小姐（化名），在10多年間成功幫公公換屋5次，最近一次是因為房東要收回房屋，在北市萬華南機場找到一間國宅公寓，高樓有電梯、三房兩廳，月租5萬元。她坦言，能成功搬家，必須要有縝密的行前計畫，且要有技巧地與房東溝通。

因為公公雙眼失明，且因多重器官衰竭，長期臥床全天候使用氧氣罩，必須時常回診就醫，陳小姐除了聘請外籍看護照料，考量就近照顧，她於北市租房，讓公公、外看居住。前一次因房東要收回房屋，讓陳小姐又得重啟「搬家大作戰」，因為公公無法脫離氧氣罩、電動床，搬家必須在一天內完成，因此早在半年前就召開家庭會議，規劃縝密計畫並進行分配，每個人在當天必須各司其職，才能一天內完成不可能任務。

不過租屋市場對於長者並不友善，「怕長輩死在我家」，讓陳小姐雖然有多次搬家經驗，也懂得與房東溝通話術，像是跟房東保障「不會讓婆婆單獨住」，但房東也沒那麼好騙，讓她碰壁不少次。但幸運的是，陳小姐家族人數眾多，且大多居住北市附近，除了外勞和公公同住以外，還有姪女、先生都會輪流過去住，加上房東也急著想要出租，承租雙方皆有需求，租屋案才順利談妥。

雖然有了萬無一失的搬家計畫，加上也順利找到適合物件，但搬家主角是公公，公公屢次聽到要搬家，總是予以拒絕。陳小姐理解，長輩需要有人鼓勵他，讓他勇於跨出心理障礙，因此勸公公「你先住一次試試看，不行我們再回來」，才順利說服長輩同意搬家。陳小姐成功幫長輩換家案例，除了有強大的家族力幫忙，加上經濟能力可以負擔，以及良好溝通技巧，缺一不可。

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