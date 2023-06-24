換居卡關2／身體不適難下樓 長者跨不出心理障礙拒換屋

高齡者礙於身體退化、行動不便，居住安全更加重要。家庭照顧者關懷總會調查，照顧者欲協助高齡長輩搬家，主要考量「有電梯與無障礙設施」、「離子女或親友近」、「生活機能好」、「離醫院、診所近」、「附近有長照資源」等，但搬家可能遇到問題，包括「失能或失智家人不想離開原來的家」、「找不到合適的新家」、「堆積東西太多不知如何處理」、「家人間沒共識」、「感覺很麻煩不知如何下手」。

60多歲的黃小姐（化名），在北市至少擁有四間房，每間房屋都堆滿物品，她自覺體能近年退化，加上看到姊姊突然離世，怕自己步上相同後塵，她主動找上社福單位，盼協助整理家中物品；但因房產與妹妹共同持有，姐妹倆長期不合，即使社福單位可提供雜物整理、搬家萬屋等協助，但姐妹親情糾葛未解前，囤屋完全無法整理。甚至在整理前一周，黃小姐最後以「生肖沖煞」理由，拒絕社福單位協助。

另外一名70多歲賴伯伯，年輕時是一名書法家，目前居住於北市舊公寓五樓，近期因為腿痛無法上下樓，萌生想要換屋念頭，也主動聯繫北市都發局，希望申請「青銀換居」計畫。不過賴伯伯始終放不下堆積如山的作品，加上存款不多，能找的新屋空間不大，另一方面他擔憂，若原有租屋尚未出租，自己沒有週轉金可以墊付新租屋，也怕政策若中斷，不知能否持續住新屋，只好打消換屋念頭。

家總秘書長陳景寧表示，國外文獻指出，西方人不習慣與子女同住，因此更重視自身居住議題，50多歲就開始思考搬家，像是把大屋換小屋、或搬到醫療機構，而65至75歲的退休族，更是搬家的高峰族群，在還沒退化前，就已經把居住議題納入考量，超前部署「預備照護」。根據日本統計，失智長輩要搬家也很困難，即使盡量把家中擺設複製舊家，失智長輩適應新家還是需要1.7年時間。

陳景寧表示，調查進行期間家總協助長者換屋過程，發現許多長輩自己不願意賣「起家厝」，跨不出心理障礙外；此外長者也是租屋市場弱勢者，很難找到願意租給長者的友善房東，也凸顯台灣各行各業尚未意識到高齡社會來臨，盼現行長照政策外，各行業也要通盤思考包括醫療、交通、生活機能等高齡社會需求。