詐騙頻傳…4行政機關被點名戰犯 藍委：打詐國家隊是最大詐騙組織

台灣詐騙頻傳，諸多行政機關如金管會、國家通訊傳播委員會（NCC）、數發部、經濟部等，被檢察官點名為詐騙盛行的「戰犯」。國民黨立委李貴敏今日批，政府失能，無力防詐，外行官員如盲腸。

李貴敏說，詐騙成為國安問題，政府束手無策，民間怨聲載道。尤其，NCC、數發部、金管會、經濟部等相關部會互推業務、互踢皮球，官員無為無能還坐領高薪，造成詐騙更加猖獗，連基層檢察官都看不下去。能容忍這種麻木不仁的政府多久？

李貴敏表示，行政部門間的分工根本與民眾無關，民眾只知道，行政部門預算大筆大筆的編，錢大筆大筆的撒，還動不動就成立國家隊增列預算，竟然還每況愈下，受詐案件不但倍數成長，受害金融更是高達70億？官員究竟做了些什麼？甚至原本露餡的政商勾結，竟然也能雲淡風輕，船過水無痕？

李貴敏提到，如今在綠色執政下，政府部門和官員們都成了盲腸機關嗎？行政院在去年花了14億打詐無果後，今年又拿「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」當藉口花13億，還打出了「打詐1234+5」口號，強調「1合，2清，3減，4面，再加5不」。奇怪的是各部門依舊我行我素，不把打詐當回事，行政院層級的橫向溝通完全破功，繼續這也甩鍋，那也推託。

李貴敏質疑，難道官員只想做好人，錦上添花？監管的業務沒人想碰？難怪民眾抱怨，打詐國家隊就是最大的詐騙組織。除了編列更多更多的預算，甚麼事都要人民自己解決和承擔。