端午節意外完成尋親！林右昌多年前曾發文 今找到「溫老師」了

內政部長林右昌多年前在擔任基隆市長時，有一年的教師節在臉書分享了一張就讀建德國小三年級校外教學照片，請大家幫忙「尋找溫老師」。沒想到這個願望前幾天實現了，林右昌在端午前夕，完成多年前的「尋親之旅」。

林右昌今晚在臉書貼文說，不知道大家是否記得幾年前的教師節，他在臉書上分享一張他小學三年級校外教學的照片，並且請大家幫忙「尋找溫老師」嗎？

這張泛黃的照片是當時林右昌就讀建德國小三年級，有一次全班到中正公園天鵝洞校外教學拍的照片，當時溫老師站在照片最右側。林右昌透過協尋貼文，祝福全天下的老師教師節快樂，並請大家幫忙協尋溫老師。

林右昌表示，沒想到在幾周前的某個中午，他正批著公文，同仁很興奮的進來告訴他說「部長，我們找到溫老師了」，他立即撥了電話與老師問候，並在端午節前夕前往探望溫老師。

林右昌提及，闊別40餘年未見的溫老師，仍然與他記憶中的一樣溫暖親切，溫老師在萬芳高中任教20年直至退休。退休後因樂終田園，因此回到家鄉台東買了塊地，開始她的農耕生活。當天茶几上的芒果、火龍果及玉米，就是溫老師上午現採的成品，不僅吃到健康，更是吃到滿滿的愛。

林右昌與溫老師分享同學們的近況，並與老師約定北上時，一定要跟同學們聚聚，並且由他來擔任嚮導，帶溫老師重遊基隆，看看已經與記憶中完全不同、蛻變的城市。

「大家是否也有與親友久別重逢的經驗？」林右昌說，當天雖然因為行程緊湊僅與溫老師會面短短20分鐘，但現場的氛圍仍然是那麼自然且輕鬆，在端午前夕能完成這意外的尋親之旅，格外美好。