上海雙城論壇 蔣萬安評估出席

台北、上海雙城論壇預計7、8月在上海舉辦，市長蔣萬安傳出已決定出席。蔣萬安昨說，「現在都還在討論階段」，一旦確定就會跟大家報告。國民黨總統參選人侯友宜表示，兩岸之間就是應該平等尊嚴地深入對話與交流，直言「這不是我們該做的事嗎？」

蔣萬安是否赴上海，北市府知情人士表示，都在研議中，現在連主題、日期、出席名單都還在滾動式調整，確實沒定案。至於蔣遲未拍板是否擔心影響總統選情？藍營人士認為，兩岸對話有助凝聚藍軍基本盤及經濟選民，就算有影響也是正面影響；蔣萬安真正顧慮的，應該是不願中華民國主權被矮化，協商過程才小心翼翼。

侯友宜昨對此表示，看到中美關係，美國務卿布林肯也到大陸去溝通，相信能溝通總是好的開始；兩岸之間就應在平等尊嚴下，更深入對話與交流；蔣萬安的雙城論壇行程，也是讓兩岸能降低衝突、彼此互相了解，值得肯定。