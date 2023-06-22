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是否親自參加雙城論壇 藍營人士曝蔣萬安真正顧慮原因

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

台北上海雙城論壇預計今年7、8月在上海舉辦，外界關心台北市長蔣萬安是否親自出席，有媒體報導，蔣萬安已經決定出席8月下旬親自參加雙城論壇。蔣萬安今天慰勞北市警文山一分局受訪指出，現在都還在討論階段。另據藍營人士指出，蔣萬安真正顧慮應該是不願中華民國主權被矮化，協商過程才小心翼翼。

對於蔣萬安是否赴上海，市府知情人士表示，一切都在研議中，現在連主題、日期、出席名單都還在滾動式調整，目前確實沒有定案。

外界認為蔣團隊遲未拍板是怕影響選情，藍營人士認為，兩岸對話有助凝聚藍軍基本盤及經濟選民，就算有影響也是正面影響。蔣萬安真正顧慮應該是不願中華民國主權被矮化，協商過程才小心翼翼。蔣萬安是否出席是北市對上海協商的最大底牌，「當然不可能現在就做決定」，這才是蔣市府實施「戰略定力」的原因。

藍營人士指出，相較於柯文哲時期的孤鳥政治，眼下基北北桃近千萬人口皆由藍營縣市長治理，包括1200定期票在內的施政，皆由4市區域治理平台共同規劃；雙城論壇作為目前4市唯一的常態性兩岸交流平台，雙邊對話的意義不可等量觀之。

蔣萬安 上海 雙城論壇

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