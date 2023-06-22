出席雙城論壇？ 蔣萬安：還在討論階段
台北上海雙城論壇預計今年7、8月在上海舉辦，外界關心台北市長蔣萬安是否親自出席。有媒體報導，蔣萬安已經決定出席8月下旬親自參加雙城論壇。蔣今天慰勞北市警文山一分局受訪回應，「現在都還在討論階段」，一旦確定就會跟大家報告。
蔣市府知情人士指出，因雙方尚未談到雙城論壇的細節部分，舉辦時間也未確定，市長還沒有決定要出席。
蔣萬安今天慰勞文山一分局，之前議員徐弘庭在質詢文山區富德公墓山坡地，屢遭不肖業者傾倒廢棄物，業者囂張到連要抓人的監視器都敢偷，蔣萬安請警察局務必查緝到案，警容局長張榮興指示轄區文山第一分局在警察節前夕破案，查獲違法傾倒廢棄物的不肖業者。
蔣萬安為感謝市警局專案小組鍥而不捨追查，今天利用端午節到文山警一分局慰問有功人員。
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