蔣萬安8月將出席雙城論壇？蔣市府知情人士：尚未定案

台北上海雙城論壇預計今年七、八月在上海舉辦，外界關心台北市長蔣萬安是否親自出席，有媒體報導，蔣萬安已經決定出席8月下旬親自參加雙城論壇。但據蔣市府知情人士指出，雙方尚未談到雙城論壇的細節部分，舉辦時間也未確定，市長是否出席，尚未定案。

對於蔣萬安傳出將出席上任首次的台北、上海雙城論壇，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天被問及此事，他說，「我相信能溝通總是一個好的開始」，兩岸之間就是應從平等尊嚴底下，能更深入對話與交流，「這不是我們該做的事情嗎？」

台北市議員詹為元、侯辦發言人也贊成蔣萬安去，他說，雙城論壇是城市間的交流，蔣萬安如果要去，能促進兩岸 城市交流，應樂見其成，也不必擔心會不會被抹紅，因為畢竟連美國國務卿布林肯都去大陸見了習近平，為何國民黨去大陸，就是被抹紅，只要在對等尊嚴下交流，國人都應樂觀其成。