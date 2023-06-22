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藍批綠只查新北不查高雄 衛福部遇到陳其邁就自動睡著

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立院黨團今天舉行「衛福部：巴比妥藥物查無流向不明～高雄市超過100名幼童受影響！」記者會。圖／國民黨團提供
國民黨立院黨團今天舉行「衛福部：巴比妥藥物查無流向不明～高雄市超過100名幼童受影響！」記者會。圖／國民黨團提供

高雄市政府查獲4名醫師在感冒藥使用苯巴比妥，殃及逾100名孩童。國民黨立法院黨團今天舉行記者會，質疑行政院當初成立跨部會專案小組調查新北市，卻沒看到檢調對高雄市進行查察，難道衛福部、教育部、法務部遇到高雄市長陳其邁，就自動睡著了嗎？

國民黨團總召曾銘宗指出，對照新北市與高雄市政府清查管制藥品使用情況，新北市查巴比妥類、鎮靜類、安眠類、麻醉藥品類，高雄市僅查巴比妥類，陳其邁是不敢查？別忘了他還是醫師。國民黨團要求行政院跨部會小組，趕緊針對高雄市4診所違規使用管制藥品，進行調查，不要再睡了。

曾銘宗表示，對於新北餵藥案發生初期，在民進黨總統參選人賴清德總統帶頭下亂講話，最後遭到臉書打臉，證明是假消息，有害消息後，是不是該出來向國人道歉？

國民黨團書記長謝衣鳯質疑，高雄有4家診所不當使用苯巴比妥，遭到停業處分，仍不見衛福部出面說明，食藥署難道不該前往稽核，讓高雄市和全台家長安心嗎？現在全國幼兒園的老師、教保員都不敢再幫孩童餵藥，請問民進黨政府，以及利用餵藥案攻擊國民黨總統候選人的綠營政治人物，當新北餵藥案可能是一起烏龍案時，怎麼不再吭聲呢？

國民黨立委李德維表示，新北幾乎可以認定是烏龍的餵藥案，各項檢測結果一次又一次打臉賴清德競選辦公室發言人戴瑋珊在6月14日臉書上寫，國民黨不要轉移焦點，餵藥案就是侯友宜行政怠惰，有包庇之嫌。臉書事實查核中心認證該篇貼文為不實訊息，強制下架。

國民黨 陳其邁 巴比妥 幼兒園

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