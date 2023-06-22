列高雄數據 新北市府再砲中央：看顏色給前瞻預算

中央與新北為前瞻預算持續互砲，新北市政府今天再表示，全國拿到最多的是高雄市1266億元，新北市927億元，若以平均每名市民拿到的前瞻計畫補助來看，高雄每人4萬6389元，新北僅2萬3213元，「只有高雄市的一半，中央看顏色給預算的大小眼作為，實在太鄙陋。」

新北市府發新聞稿表示，新北市人口居全國之冠，按照邏輯，所需的建設及經費一定要最多，但從前瞻計畫1至4期補助總經費來看，高雄市1266億元為全國最多，新北市927億元，若平均每名市民拿到的前瞻計畫補助，高雄每人4萬6389元，新北市僅2萬3213元，只有高雄市的一半，中央看顏色給預算。

新北市府說，前瞻計畫的概念不是中央施捨，為配合前瞻計畫，地方政府都須有自籌款，新北市自力更生自籌款達1416億元，遠高於高雄市的810億元，加重新北市財政負擔，國家發展委員會網站列出新北市前瞻計畫第1至3期獲補助324億元，是因為新北市有建設需求跟足夠執行能力，執行率相對高於其他縣市，國發會卻僅片面針對新北市，刻意誤導社會視聽帶風向。

新北市府表示，近年來中央政府總預算支出不斷擴張，但很多原本中央政府總預算應編列的補助項目，如軌道建設、提升道路品質計畫等，經費都被乾坤大挪移，以致中央可以把總預算拿去做大撒幣，「這些錢很多是借來的，是預支下一代的財富，剝奪年輕人的未來，這些支出是否具效益或外界所質疑的是否作為選舉綁樁之用，中央都不該打模糊帳。」

市府橋掉，目前地方政府財政普遍不佳，須自籌的配合款更加重財政負擔，在中央政府財政相對寬裕下，支出擴張的效益應與地方共享，提高中央的補助比率，來避免地方政府財政惡化。