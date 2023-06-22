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蔣萬安將出席雙城論壇 侯友宜：這不是我們該做的事？
台北市長蔣萬安傳出將出席上任首次的台北、上海雙城論壇，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天被問及此事，他說，「我相信能溝通總是一個好的開始」，兩岸之間就是應從平等尊嚴底下，能更深入對話與交流，「這不是我們該做的事情嗎？」
侯友宜今天上午出席行程被問及此事，他說，他看到中美之間的關係，國務卿布林肯也到大陸去溝通，相信能溝通總是一個好的開始，兩岸之間就是應該從平等尊嚴，狀況底下能更深入對話與交流，「這不是我們該做的事情嗎？」
侯友宜強調，蔣萬安在上海論壇的行程，他覺得這是讓兩岸能夠降低衝突，以及讓彼此之間能夠互相了解，這是值得給予正向肯定的。至於自己是否也會前往？侯友宜說，他目前因為這裡的工作還很忙碌，他會全力以赴把目前現在的事情做好。
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