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林為洲要求食藥署3個月徹查管制藥品 綠為散布謠言道歉

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立委林為洲。圖／林為洲辦公室提供
國民黨立委林為洲。圖／林為洲辦公室提供

高雄市查出4位醫師涉不當使用苯巴比妥，市長陳其邁昨天回應：「針對用藥安全都是基於醫療專業嚴謹的考量，管制藥品的追蹤查核，包括藥品流向、數量追蹤，這是每年都必須落實，包括時地與藥品相關數量的盤點。」國民黨立委林為洲表示，既然陳其邁都開口了，他要求食藥署應於3個月內全面徹查全國管制藥品並公布報告，同時也要求民進黨議員戴瑋姍等人為散布不實資訊道歉。

林為洲指出，他6月19日行文食藥署詢問，針對巴比妥(Barbital)及苯二氮平類(BZD)等管制藥品，各級醫療院所及各級經銷之藥商、藥局是否有濫用、浮報不實之情事？以及食藥署是否曾接獲情資，傳聞坊間有非法製造或輸入該等藥品之情事？

林為洲表示，食藥署於6月21日函覆表示，均無接獲衛生局通報有濫用、不實之情事，也無非法製造或輸入之情事。既然都未有流向不明的情事發生，為何高雄市會查出不當使用苯巴比妥？而且陳其邁至今也未向市民說明清楚是什麼樣態的不當處方？

林為洲也說，新北市4幼童血中苯巴比妥結果經質譜儀確認，結果皆為「未檢出」。針對近日戴瑋姍等人對於巴比妥檢驗的說法，害台灣民眾、家長、老師吃睡難安，現已被證實為不實資訊，要求戴瑋姍等人道歉。

針對食藥署副署長陳惠芳表示：「含苯巴比妥的複方藥品不納管制藥品管理，是早在民國89年開會後決定的」。林為洲批評，民國89年到現在，食藥署都不會改嗎？民國89年就實施GMP，再來執行cGMP，現在更配合時代潮流，執行PICs/GMP，行政官員制訂法令就是要與時俱進符合時代潮流，行政官員可以用「含苯巴比妥的複方藥品不納管，是早在民國89年開會後決定的」回答來卸責嗎？

巴比妥 食藥署 林為洲 陳其邁

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