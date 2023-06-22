國民黨稱議場攻防難免肢體接觸 范雲批宇宙級笑話

國民黨中央昨天公布性騷案調查結果，國民黨立委陳雪生未違反黨內提名規範，不會取消提名，僅需要上性平課，被質疑包庇。民進黨立委范雲今天批評，國民黨稱朝野議事攻防時肢體碰觸實難避免，但當時是占領主席台等待開議時間到，完全沒有激烈議事攻防，國民黨的說詞是宇宙級笑話。

國民黨對於立委陳雪生性騷擾判決定讞一事，昨日說明朝野在議事激烈攻防時肢體碰觸實難避免，而該案並無涉及黨紀部分，也未觸犯立委提名規定的排黑條款，沒有撤銷提名理由，僅需上性平課程。國民黨團總召曾銘宗今天受訪也說，當時是朝野攻防的公開場合，攝影機都拍得到，怎麼能和民進黨職場上的相提並論呢？民進黨還有臉拿來說嘴？

當事人范雲今天再度還原事發經過，范雲表示，當時現場完全沒有激烈的議事攻防肢體衝突，且從台北市府、衛生福利部行政申訴、訴願，到民事提告、刑事訴訟，一切的調查、判決結果都是確認陳雪生有性騷擾，國民黨繼續題名法院認證的性騷擾犯陳雪生作為立委參選人，只會拿反性騷擾做政治操作，任憑法院認證的性騷犯傷害台灣國會形象。

范雲批評，國民黨總統參選人侯友宜才在台大演講稱自己對性騷擾是最高標準，認為國民黨對性騷擾的「最高標準」，應是對性騷擾加害人的「最高容忍標準」，結果國民黨無視事實，不斷政治扭曲事實，睜眼說瞎話，國民黨到底還需要多少壓力，才敢承認自己提名的參選人被法院證實是故意肢體性騷擾。

范雲說，如果連受害者是國會議員，都可以被國民黨用不符法院認定的說詞企圖淡化、護航加害人，遑論要保護性騷擾受害人的民眾，應該是宇宙級笑話，這樣的性騷擾防治委員會跟結論，還敢說要高標準推動防治性騷擾，荒謬至極。