陳玉珍喊設防磚條款 侯友宜：放心、會跳更高走更遠

國民黨立委陳玉珍在網路直播節目時說，建議國民黨中央設定7月23日全代會召開前，總統提名人的民調不能低於15%的「防磚條款」。國民黨總統參選人侯友宜今早表示，「放心，我們會團結在一起，會跳得更高，走得更遠，最終會達成我們的目標。」

侯友宜今天上午出席龍舟錦標賽開幕典禮，受訪時被問及此事，他笑說，放心，大家會團結在一起，會跳得更高、走得更遠，最終會達成大家的目標，一起往前走。

媒體追問是否認為「防磚條款」沒志氣？侯友宜則說，黨內自己一定是齊心齊力，不管碰到任何風雨或挑戰，「我們絕對有信心，我們國民黨上下一致，團結共同面對所有問題。」

至於資深媒體人黃暐瀚建議辭新北市長？侯友宜則未正面回覆地說，明年520當選總統後，他就會把地方現在面臨的困境逐一解決，還有凝聚各縣市的向心力，現在地方因為中央施政不利、受到的傷害，「我會把他彌補回來，讓我們上下一心，團結台灣，把它做得更好。」