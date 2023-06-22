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布林肯訪中落幕 邱臣遠籲台加強與各國經濟供應鏈整合

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委邱臣遠。 圖／聯合報系資料照
民眾黨立委邱臣遠。 圖／聯合報系資料照

民眾黨立委邱臣遠今天指出，美國國務卿布林肯訪中落幕，此行降低了美中脫軌風險，強化台海有事、全球有事氛圍，台灣應持續加強與各國經濟供應鏈的整合關係，強化各國關注台海安全問題。

邱臣遠認為，兩岸軍力發展失衡，台灣一方面應持續做好衝突風險控管，另一方面需持續提升不對稱作戰戰力。針對台海衝突可能，政府除了軍事兵推、政經兵推，更應進行金融兵推，模擬因應衝突爆發後貨幣貶值、金融擠兌，以及ATM、電子金流及數位支付中斷等問題，提升金融韌性。

邱臣遠表示，布林肯見完習近平後，在記者會上明確表達台海有事、全球有事主張，每天全球50%的貨櫃途經台海，70%半導體由台灣製造，若台海衝突導致供應中斷，波及世界上所有國家。

邱臣遠指出，從布林肯的談話、各國愈加頻繁的發表對台海關切的主張、美中兩強對抗之際，仍互喊不要成為和平破壞者等相關論述，可見無論美中關係變化如何，維護台海和平穩定是多數國家的共識。

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