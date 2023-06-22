陳雪生僅上性平課挨批標準 藍委嗆：綠有臉說嘴?

國民黨中央昨天公布性騷案調查結果，國民黨立委陳雪生未違反黨內提名規範，故不會取消提名，僅需要上性平課，被質疑包庇，標準比民進黨還低。國民黨立院黨團曾銘宗今天受訪表示，當時是朝野攻防的公開場合，攝影機都拍得到，怎麼能和民進黨職場上的相提並論呢？民進黨還有臉拿來說嘴？

曾銘宗表示，當天場景是在立法院議場，是處理監察院長陳菊的同意權行使的現場，當時朝野正在進行政治攻防，有發生推擠，所有的攝影機都拍得到，而期間有不雅的動作，陳雪生也有道歉。

不過，曾說，陳雪生發生在立法院的朝野攻防，怎麼可以和民進黨發生在中央黨部職場上的性騷擾案件相提並論呢？不知道誰是雙重標準？民進黨還有臉拿出來說嘴？

曾銘宗說，國民黨昨天才開記者會，指發生在司法院，德高望重的懲戒法院院長的性騷案，民進黨怎麼不講？到現在總統府也沒處理，悶不吭聲，懲戒法院的院長是特任官，是總統任命的，性騷擾其女下屬，何等重要的事情，民進黨還有臉說嘴國民黨？

國民黨團書記長謝衣鳯表示，在院會民進黨可以女生來防守女生、男生來防守男生，但在國民黨目前人數配置下是沒辦法做到。那天朝野在攻防，陳雪生和范雲發生衝突時，其實在議場後面也發生嚴重的衝突，也許全國民眾不瞭解當時在議場發生的情況非常危急，當初連國民黨立委費鴻泰還因此韌帶受傷，修復了兩年。

謝衣鳯強調，當時在朝野攻防，「這絕對不是一個性騷擾的現場」，國民黨已經查過相關的法律，這也不符合選罷法國民黨當初提案所謂積極的理由，這是一個民事庭，是一個消極理由，所以國民黨才做以上的裁處，這是基於議場現場裁處，是非常公正的。

國民黨立委李德維表示，當時是國民黨所有的男性立委被分派任務衝到議場的主席台上，而民進黨當天的議事攻防全部派女性立委，沒有男性立委衝上台，假如要用這樣性別不平等的手法來做對於國民黨的指控，其實不必要。

李德維說，大家在議場攻防上本來就有正常的推擠，謝衣鳯提到這是一個民事庭，而且後來陳雪生也表達了不好意思。法官也許有給陳雪生罰金處理，但國民黨團認為，這和民進黨在職場上發生的性騷擾的事件，兩者區別非常大。

李德維重申，國民黨絕對不會避而不談，但希望在不同的場景，就有不同的處理方式還有方法和結果。在這部分對陳雪生、國民黨團而言，大家當時都擠在那個台上，他們能了解陳雪生。