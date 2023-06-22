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陳雪生僅上性平課挨批標準 藍委嗆：綠有臉說嘴?

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立委今天回應國民黨立委陳雪生疑似性騷民進黨立委范雲之案件。圖／國民黨團提供
國民黨立委今天回應國民黨立委陳雪生疑似性騷民進黨立委范雲之案件。圖／國民黨團提供

國民黨中央昨天公布性騷案調查結果，國民黨立委陳雪生未違反黨內提名規範，故不會取消提名，僅需要上性平課，被質疑包庇，標準比民進黨還低。國民黨立院黨團曾銘宗今天受訪表示，當時是朝野攻防的公開場合，攝影機都拍得到，怎麼能和民進黨職場上的相提並論呢？民進黨還有臉拿來說嘴？

曾銘宗表示，當天場景是在立法院議場，是處理監察院長陳菊的同意權行使的現場，當時朝野正在進行政治攻防，有發生推擠，所有的攝影機都拍得到，而期間有不雅的動作，陳雪生也有道歉。

不過，曾說，陳雪生發生在立法院的朝野攻防，怎麼可以和民進黨發生在中央黨部職場上的性騷擾案件相提並論呢？不知道誰是雙重標準？民進黨還有臉拿出來說嘴？

曾銘宗說，國民黨昨天才開記者會，指發生在司法院，德高望重的懲戒法院院長的性騷案，民進黨怎麼不講？到現在總統府也沒處理，悶不吭聲，懲戒法院的院長是特任官，是總統任命的，性騷擾其女下屬，何等重要的事情，民進黨還有臉說嘴國民黨？

國民黨團書記長謝衣鳯表示，在院會民進黨可以女生來防守女生、男生來防守男生，但在國民黨目前人數配置下是沒辦法做到。那天朝野在攻防，陳雪生和范雲發生衝突時，其實在議場後面也發生嚴重的衝突，也許全國民眾不瞭解當時在議場發生的情況非常危急，當初連國民黨立委費鴻泰還因此韌帶受傷，修復了兩年。

謝衣鳯強調，當時在朝野攻防，「這絕對不是一個性騷擾的現場」，國民黨已經查過相關的法律，這也不符合選罷法國民黨當初提案所謂積極的理由，這是一個民事庭，是一個消極理由，所以國民黨才做以上的裁處，這是基於議場現場裁處，是非常公正的。

國民黨立委李德維表示，當時是國民黨所有的男性立委被分派任務衝到議場的主席台上，而民進黨當天的議事攻防全部派女性立委，沒有男性立委衝上台，假如要用這樣性別不平等的手法來做對於國民黨的指控，其實不必要。

李德維說，大家在議場攻防上本來就有正常的推擠，謝衣鳯提到這是一個民事庭，而且後來陳雪生也表達了不好意思。法官也許有給陳雪生罰金處理，但國民黨團認為，這和民進黨在職場上發生的性騷擾的事件，兩者區別非常大。

李德維重申，國民黨絕對不會避而不談，但希望在不同的場景，就有不同的處理方式還有方法和結果。在這部分對陳雪生、國民黨團而言，大家當時都擠在那個台上，他們能了解陳雪生。

國民黨 民進黨 陳雪生

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