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接見歐洲議會成員 蔡總統：一起強化民主陣營團結力量

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天下午接見歐洲議會跨黨派議員訪問團。圖／總統府提供
蔡英文總統今天下午接見歐洲議會跨黨派議員訪問團。圖／總統府提供

蔡英文總統今天下午接見歐洲議會跨黨派議員訪問團，她感謝歐洲議會近年陸續通過多項法案，關注台海安全議題，也積極支持台灣的國際參與。她強調，台灣願意和歐盟及共享民主理念的國家，深化各領域的合作，一起強化民主陣營團結的力量，促進區域的和平穩定及繁榮。

蔡總統致詞時表示，這是今年第一個來自歐洲議會的訪團，感謝訪賓透過行動展現對台灣的堅定支持。她也說，外交部長吳釗燮前幾天剛結束訪歐行程，也和多位歐洲議會的成員進行深度交流，也感受到歐洲議會對台灣的關心和支持。

蔡總統指出，歐盟和台灣是共享民主、自由、人權等價值的重要夥伴，她要特別感謝歐洲議會，近年來陸續通過多項法案，關注台海的安全議題，也積極支持台灣的國際參與。今年4月，歐洲議會針對「歐盟需要一致的對中戰略」主題，進行關鍵性的討論。會議中，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell），還有與會的主流黨團主席及關鍵議員，都一致強調維持台海和平穩定的重要性。

蔡總統強調，面對威權主義擴張，民主夥伴之間的團結愈來愈重要。台灣願意和歐盟，及共享民主理念的國家，在經貿、科技、文化及區域安全等領域，有更多深化合作的計畫，一起強化民主陣營團結的力量，促進區域的和平穩定及繁榮。

隨後歐洲議會外委會安全暨防禦小組副主席茱娜薇表示，台灣人民為捍衛民主生活方式展現出的無比決心，對歐洲而言尤其重要，因為民主就是歐洲的生活方式。雖然彼此相隔千里，但感覺台灣就像是歐洲的鄰居。

茱娜薇說，「歐陸中央有一場殘酷的戰爭正在進行，站在歷史正確一方的決心使我們更團結。自從俄羅斯大規模入侵烏克蘭，歐洲及台灣人民都站在歷史正確的一方，明白英勇的烏克蘭人捍衛的不只是自己的土地，也捍衛著全世界的民主陣營。」

茱娜薇表示，今日民主陣營的團結比以往任何時候都重要，這也是訪團此行來台的原因。台灣有健全的民主、科技先進的經濟，亞洲的安全與歐洲的繁榮息息相關。台灣能對維持以規則為基礎的區域秩序做出貢獻。

茱娜薇表示，台灣有許多值得學習之處，例如透過提升資安意識、媒體識讀及做好保台準備，有效地強化社會韌性。台灣在尊重民主價值觀的同時，在對抗大量網路攻擊和假訊息方面仍有傑出表現，非常鼓舞人心。

茱娜薇認為，歐盟與其會員國應該積極與台灣建立夥伴關係。她相當自豪她的國家立陶宛跨出勇敢的一步，設立駐立陶宛台灣代表處，且立陶宛貿易代表處也已在台灣運作中。她期盼此良好基礎，很快能為兩國關係寫下成功的故事。

歐盟 台海 立陶宛 蔡英文

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