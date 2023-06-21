IMD台灣競爭力第6名 蔡總統：台灣的面貌跟7年前不同

端午節連假即將展開，蔡英文總統今晚在臉書上指出，連假前跟大家分享好消息，感謝國人的團結努力，根據瑞士洛桑管理學院（IMD）世界競爭力評比，台灣第6名。

蔡總統說，過去3年多的疫情，全世界都面臨經濟發展和國家治理的重大挑戰。在全體國人的團結努力下，行政團隊才能發揮穩健、堅韌的執政成果，讓台灣整體的國力和產業體質都持續進步。IMD已經公布，2023年IMD世界競爭力年報，在64個受評比的國家中，台灣排名第6。台灣不只連5年進步，其中3項評比指標，包括「政府效能」、「企業效能」和「基礎建設」，台灣的排名都有往前。

蔡總統說，7年前，抱持著改造國家的理想，一步一步踏出改革的步伐。走到今天，台灣的面貌跟7年前有很大不同。執政7年多的時間，有順風、有逆風，也有很多可以做得更好的地方，「我們會繼續努力，為人民創造更多幸福，帶領國家繼續往前走。」

蔡總統說，「請國人保持信心，我們正走在一個好的發展方向上。期盼朝野政黨、全體人民，我們能一起團結合作，全力以赴，讓台灣不斷提升競爭力，持續繁榮發展。」