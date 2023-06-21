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英、瑞發表聯合聲明重申台海和平 外交部：歡迎及肯定

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）。（路透）
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）。（路透）

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）與瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）於今年6月19日在倫敦發表聯合聲明，重申台海和平穩定的重要性，並表示雙方將就中國大陸進行的「體制挑戰」保持密切對話與合作因應，以捍衛國家安全。外交部表示，對於國際民主夥伴再度發聲支持台海安全，高度歡迎及肯定。

外交部指出，英國首相蘇納克今年3月10日在英法領袖高峰會聯合宣言，及4月28日與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）會晤時，都曾經關注台海和平穩定；瑞典總理克里斯特森5月30日在「斯德哥爾摩中國論壇」（Stockholm China Forum）開幕致詞時強調台海緊張升高不僅將影響台灣人民和該地區夥伴的安全，也影響歐洲。

對於，英國及瑞典領袖再度表達台海和平穩定的重要性，外交部認為，充分展現他們對維護台海現狀的關心，台灣站在捍衛自由民主的戰略前線，將持續與英國及瑞典等國際民主夥伴深化合作，共同強化民主韌性及團結，打造互惠共榮的未來。

台海 瑞典 英國 外交部

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