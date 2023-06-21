大陸施壓斐濟改我代表處名？外交部：相信國際自有公斷

斐濟共和國再度更改我國駐斐濟代表處名稱，從「駐斐濟商務代表團」改回「駐斐濟台灣商務辦事處」。外交部對此表示，對於中國大陸再度於國際場域打壓台灣、貶抑我國主權地位的行徑，外交部予以最嚴厲譴責，相信國際社會自有公斷。

外交部指出，斐濟外交部於今年3月24日以節略正式知會我國駐斐濟代表處，自今年3月15日起恢復該處名稱為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」（Trade Mission of the Republic of China (Taiwan) to the Republic of Fiji），並享有依據1971年「斐濟外交特權及豁免法」的外交特權，不過近期斐濟政府迫於中國壓力，再次將我國駐斐濟代表處名稱改回「駐斐濟台灣商務辦事處」（Taipei Trade Office in Fiji）。

外交部表示，斐濟政府今年3月決定提升我國駐處名稱後，大陸駐斐濟大使館即向斐濟政府提出抗議，並且施壓揚言採取報復手段。大陸外交部副部長馬朝旭於4月13日訪問斐濟，再度強力蠻橫施壓。斐濟政府雖經多次內閣會議討論，最終仍屈於中國壓力，決定將我國駐處名稱改回「駐斐濟台北商務辦事處」，外交部對於斐濟政府未能堅持立場，表示遺憾。

外交部說，我國自1971年起在斐濟共和國設立代表機構以來，以台灣模式在斐濟推動農漁業、醫療、教育及人才培育等領域交流合作，並以實質有利當地之計畫造福斐濟人民，去年獲得斐濟新政府肯定，並提升我國駐處名稱與待遇。台灣將繼續堅守自由民主價值，秉持「一枝草一點露」的台灣精神，與太平洋區域國家分享成功發展經驗，共同致力維護區域和平與穩定，並爭取台灣應有的國際地位。