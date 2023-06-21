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兩岸監督條例 曾銘宗曝排審被擋：民進黨「騙太陽花」

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，民進黨永遠說一套做一套，2017年自己排審「兩岸協議監督條例」草案，被民進黨刻意阻擋而無法開會，民進黨就是騙選票「騙騙太陽花」。本報資料照片
國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，民進黨永遠說一套做一套，2017年自己排審「兩岸協議監督條例」草案，被民進黨刻意阻擋而無法開會，民進黨就是騙選票「騙騙太陽花」。本報資料照片

民眾黨總統參選人柯文哲拋出要重啟兩岸服貿協議談判，並批評民進黨，對於當年談服貿前要先通過「兩岸協議監督條例」立法的太陽花學運訴求，都沒通過。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天表示，民進黨永遠說一套做一套，2017年自己排審「兩岸協議監督條例」草案，被民進黨刻意阻擋而無法開會，民進黨就是騙選票，「騙騙太陽花」。

曾銘宗指出，太陽花學運訴求在兩岸協商服貿等時，要先通過「兩岸協議監督條例」立法，如朝野對此有共識，國民黨團一直都支持要立法，但民進黨除不推動，2017年第九屆立委時自己擔任立法院內政委員會召委，排審兩天討論兩岸監督條例，民進黨立委卻「故意鬧」，用人不到等方式導致沒法審查，根本沒有想要通過該立法。

曾銘宗表示，民進黨在野時說要兩岸監督條例，執政時就杯葛，就是騙選票，在騙騙太陽花學運及其支持者，就像民進黨在野時說ECFA（兩岸經濟合作架構協議）是糖衣毒藥，會讓傳統產業喪失競爭力，執政七年來不僅繼續維持，還要求對岸不能廢除ECFA。

對於民進黨立法院黨團總召柯建銘稱柯文哲不了解，2019年已修正「兩岸人民關係條例」第5條之3，讓未來兩岸之間談判要比照高規格門檻，要比照修憲門檻，還要雙重國會審查等，曾銘宗也反駁，「兩岸人民關係條例」第5條之3修法根本只是政治性規範，但實質對於簽協議全面性、經濟性及簽署過程前中後的機制都沒規範，這些都還是要有「兩岸協議監督條例」草案通過立法，才是符合太陽花的要求，民進黨又在騙選票。

曾銘宗並指出，民眾黨立委及柯文哲先前也都沒有要推「兩岸協議監督條例」立法，國會裡反而只有國民黨真正在執行學運訴求，支持要按程序推動；柯文哲是「學到民進黨」，過去反對服貿，現在選舉發現風向變了，又改變立場，也是說一套做一套，想騙選票。

太陽花學運 民進黨 兩岸協議監督條例

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