尤伯祥否認教唆偽證 蘇治芬：無法被說服 投下無效票

立法院臨時會今天舉行四名大法官被提名人人事同意權投票，其中，民進黨立委蘇治芬曾質疑大法官被提名人尤伯祥涉嫌教唆證人偽證，即便尤澄清是誤會，但蘇治芬今天仍稱感到遺憾。蘇治芬下午在臉書表示，尤伯祥的說法無法說服她，因此投下無效票。

針對尤伯祥涉嫌教唆證人偽證，蘇治芬今天提出四點質疑。首先，律師接觸證人，了解證人的證詞並協助證人梳理證詞，這是律師的職責所在，無論於法或於實務上是不可能要求律師不跟證人會談的；但如果證人、被告以及律師一同討論證詞，而證人又是被告的配偶，這樣的情境下律師不該跨越的界線就會變得很模糊，甚至可能影響司法公平審判。

第二，關於以前發生的個案，她希望尤伯祥正面回應當初審檢於審判過程中的質疑，針對事實澄清而非對法官個人做出攻擊，坦然的接受社會公評。

第三，關於通案的部分則涉及制度的討論。她相信尤伯祥也了解部分法界人士的見解持不同看法，但仍未見尤提出如何解決這個問題的看法，對個案的辯駁及對整體制度的論理，仍未能說服她投下同意的一票。

第四，蘇治芬表示，會點出這些問題，是希望台灣的社會能夠更加進步，尤伯祥長年致力於司法冤獄案件，他付出的努力是大家有目共睹的，而台灣的司法改革是不斷在進行的，許多問題是需要虛心與審檢辯學及社會各界共同討論、共同關心，這是她對大法官的期待。