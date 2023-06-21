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【重磅快評】老柯秒拆話術 柯文哲能續航多久？

聯合報／ 主筆室
白色力量崛起正是受惠於反服貿運動而起的太陽花學運，圖為2014年柯文哲到立院聲援反服貿的學生。記者許正宏／攝影
白色力量崛起正是受惠於反服貿運動而起的太陽花學運，圖為2014年柯文哲到立院聲援反服貿的學生。記者許正宏／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲全力搶攻藍營選票，近來他主張重啟服貿談判，並稱兩岸監督條例躺在立院遲未通過，還虧民進黨「只有不想通過的法律，沒有不能通過的法律」，民進黨立院黨團總召柯建銘按捺不住，跳出來說民進黨早就修過兩岸人民關係條例，反觀民眾黨有五席立委又做了什麼？幾句話就把柯文哲打回原形。雙柯鬥嘴精彩，但柯文哲真的能靠話術續航到2024？ 

柯文哲昨天到基隆參訪順便挖綠營牆腳，針對兩岸問題，他說兩岸一定要來往，來往一定要有法律規範，躺在立法院的兩岸監督條例，請民進黨趕快通過，民進黨每天講一大堆，該做的都不做，執政7年了，該通過法律也沒有通過，老實講，只有民進黨不想通過的法律，沒有民進黨不能通過的法律，特別是民進黨在國會是一黨獨大。

柯文哲說要重啟服貿談判，其實是立場矛盾的，因為當年白色力量的崛起正是受惠於反服貿運動而起的太陽花學運，如今柯文哲要參選總統，就反過來說要重啟服貿談判，罵民進黨讓兩岸監督條例躺在立法院裡，還說「務實的講，應是貨貿比服貿要優先」，不經意的肯定前總統馬英九簽妥了ECFA，用意不言自明。只不過，柯文哲順帶消遣民進黨，卻被倒打一耙。

柯建銘細說上屆民進黨團有提案修正，內容為兩岸涉及政治談判時，第一個要依照修憲門檻，第二國會要雙審查，第三要開聽證會，最重要的是必須公投，後續通過此法案，所以沒有再修兩岸協議監督條例的空間，柯文哲不懂修法，更忘了民眾黨有五位立委，卻從來沒有提案，柯文哲不要外行假內行，每天冒一句話。

柯建銘一番反擊，把柯文哲的話術完全拆解，一來，柯文哲不用功，不知兩岸人民關係條例已有修正，二來，兩岸監督條例沒有修法空間，三是，民眾黨也有五名立委，為何沒有作為？柯建銘沒說的是，柯文哲昔日反服貿、也反ECFA，還靠此養分壯大，如今立場丕變，主張重啟服貿談判，還「務實」肯定ECFA，這是何等錯亂？

其實柯文哲的邏輯很簡單，現階段就是全力搶藍，侯友宜沒有著墨的地方，有票就去衝；上月侯友宜子弟兵市議員呂家愷在議會總質詢作球給侯友宜，質詢有關ECFA的議題，質疑中國大陸限制台灣產品進口是廢除ECFA的前奏，侯僅制式回答市府將輔導業者因應，放過一個可以好好論述兩岸要如何務實交流的機會，柯文哲眼明手快，抓起話題亂說一通，忘了初衷，忘記理念，這一點，侯友宜是萬萬學不來的，只不過，這樣的柯文哲能夠續航多久？      

柯文哲 民進黨 服貿

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民眾黨主席、2024年總統參選人柯文哲傳出會將重啟服貿列入其國政白皮書內容，近日來引起廣泛討論。柯文哲昨天被問到是否會重啟服貿時，未正面回應，僅強調兩岸一定要來往，而來往一定要有法律規範，反批民進黨完全執政多年，兩岸協議監督條例一直躺在立法院，請民進黨趕快通過，並指貨貿應該比服貿優先。 曾在民眾黨服務的政黨人士說，柯文哲的回應相當聰明，東扯西扯批評民進黨沒通過兩岸監督條例、貨貿比較重要，就是沒有正面回應要不要重啟服貿審查。這位人士說，柯文哲似乎忘了民眾黨在立法院有黨團，黨團蓋個章就可以提新訂兩岸協議監督條例立法提案送程序委員會處理，就算沒有辦法通過，也可讓外界檢視，民眾黨是不是跟民進黨一樣，藉服貿議題行選票算計、打假球。

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