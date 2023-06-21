【重磅快評】老柯秒拆話術 柯文哲能續航多久？

民眾黨總統參選人柯文哲全力搶攻藍營選票，近來他主張重啟服貿談判，並稱兩岸監督條例躺在立院遲未通過，還虧民進黨「只有不想通過的法律，沒有不能通過的法律」，民進黨立院黨團總召柯建銘按捺不住，跳出來說民進黨早就修過兩岸人民關係條例，反觀民眾黨有五席立委又做了什麼？幾句話就把柯文哲打回原形。雙柯鬥嘴精彩，但柯文哲真的能靠話術續航到2024？

柯文哲昨天到基隆參訪順便挖綠營牆腳，針對兩岸問題，他說兩岸一定要來往，來往一定要有法律規範，躺在立法院的兩岸監督條例，請民進黨趕快通過，民進黨每天講一大堆，該做的都不做，執政7年了，該通過法律也沒有通過，老實講，只有民進黨不想通過的法律，沒有民進黨不能通過的法律，特別是民進黨在國會是一黨獨大。

柯文哲說要重啟服貿談判，其實是立場矛盾的，因為當年白色力量的崛起正是受惠於反服貿運動而起的太陽花學運，如今柯文哲要參選總統，就反過來說要重啟服貿談判，罵民進黨讓兩岸監督條例躺在立法院裡，還說「務實的講，應是貨貿比服貿要優先」，不經意的肯定前總統馬英九簽妥了ECFA，用意不言自明。只不過，柯文哲順帶消遣民進黨，卻被倒打一耙。

柯建銘細說上屆民進黨團有提案修正，內容為兩岸涉及政治談判時，第一個要依照修憲門檻，第二國會要雙審查，第三要開聽證會，最重要的是必須公投，後續通過此法案，所以沒有再修兩岸協議監督條例的空間，柯文哲不懂修法，更忘了民眾黨有五位立委，卻從來沒有提案，柯文哲不要外行假內行，每天冒一句話。

柯建銘一番反擊，把柯文哲的話術完全拆解，一來，柯文哲不用功，不知兩岸人民關係條例已有修正，二來，兩岸監督條例沒有修法空間，三是，民眾黨也有五名立委，為何沒有作為？柯建銘沒說的是，柯文哲昔日反服貿、也反ECFA，還靠此養分壯大，如今立場丕變，主張重啟服貿談判，還「務實」肯定ECFA，這是何等錯亂？

其實柯文哲的邏輯很簡單，現階段就是全力搶藍，侯友宜沒有著墨的地方，有票就去衝；上月侯友宜子弟兵市議員呂家愷在議會總質詢作球給侯友宜，質詢有關ECFA的議題，質疑中國大陸限制台灣產品進口是廢除ECFA的前奏，侯僅制式回答市府將輔導業者因應，放過一個可以好好論述兩岸要如何務實交流的機會，柯文哲眼明手快，抓起話題亂說一通，忘了初衷，忘記理念，這一點，侯友宜是萬萬學不來的，只不過，這樣的柯文哲能夠續航多久？