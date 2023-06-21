綠委稱反服貿促台經濟成長 李貴敏：對陸依賴不降反升

民進黨立委林楚茵今表示，反服貿10年以來，台灣經濟持續上升，世界競爭力排名第6，台灣當初選擇正確的道路才換來如今的經濟榮景。國民黨立委李貴敏聽聞，直說民進黨執政期間，台灣對中國大陸的經濟依賴不降反升，跟抗中口號不一致。

李貴敏說，林楚茵有所誤會，台灣的經濟紅利仰賴電子業跟半導體產業。當年蔣經國先生、孫運璿先生、李國鼎先生還有趙耀東先生全力投入，扶植了半導體產業，當時他們有這樣的眼光，造就整個半導體產業鏈。

李貴敏提到，因中美貿易戰緣故，美國對於中國大陸的電子產品實施禁運，導致某個特定時間區段，我國電子產品的輸出呈急速上升，這是國際局勢發展的影響，台灣經濟是「淺碟式」的，會跟著國際局勢變化，故並不是因為蔡政府出台特別的經濟或財經政策，創造出經濟成長。

李貴敏指出，若看實際數據，台灣對於中國大陸的經濟依賴在民進黨執政後，不但沒有下降，反而是提升的，這跟民進黨的抗中口號是不一致的，民進黨政府提倡的新南向政策成效也非常糟。

李貴敏批評，民進黨凡事政治掛帥，刻意挑出反服貿一事，可能也跟選舉有關，希望利用搧動抗中，造成如同過往選舉的優勢，但是經濟是非常務實的。

李貴敏強調，台灣在1990年代時，經濟實力橫掃全球，那時的台灣立足國際，不論是「台灣錢淹腳目」，甚至是外國人批評台灣「印股票，換鈔票」，儘管外國有所不滿，但當時環境造就許多白手起家、如今在檯面上深具影響力的重要人物或科技新貴，那就是當時國家的經濟政策正確，真正創造台灣實質的經濟價值。