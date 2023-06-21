反服貿10周年 民進黨：拒絕中國的不公平貿易作為

馬英九政府2013年6月21日與中國簽訂「海峽兩岸服務貿易協議」，最終爆發太陽花學運，距今已10年。民進黨今天表示，馬政府時期過度傾中的經濟政策，讓中共當局得以運用具有明顯政治目的的不公平貿易手段，來進行兩岸經貿交流，長期對台灣經濟發展環境造成不利影響，才會引發社會反撲；近期中共當局持續試圖以不公平貿易來影響台灣產業發展，民進黨嚴正拒絕。

民進黨說明，馬英九政府時期的經貿政策過度傾向中國，結果形成兩岸經貿交流的不健康環境，包括台灣產業發展的扭曲、農漁產品過度依賴，以及經濟利益高度集中在兩岸買辦集團等。更在沒有完整產業衝擊調查評估、未充分進行社會溝通下，想要違反民主監督程序強行在立法院通過「服貿協議」。台灣社會完全無法接受，對中國開放項目可能危及國家安全，以及不對等開放模式將進一步掏空台灣經濟，表示高度疑慮，最終才引爆「反服貿運動」與「太陽花學運」的反撲。

民進黨指出，2016年政黨輪替後，中共當局多次片面中斷台灣農漁產品與各項食品輸入中國，又在特定統戰作為後選擇性重新開放，就像最近國台辦選擇性恢復台東釋迦輸中。究其內容，都是想利用經濟利益對台進行分化統戰，將兩岸經貿與惠台政策視為對台灣宏觀調控的政治工具。這些作法完全是不公平貿易的表現，對於兩岸經貿交流與台灣經濟發展，長期來說肯定都會弊大於利。

民進黨表示，推動經貿政策不應該只把目光放在中國，而是應該從全球的角度來進行整體佈局，兩岸經貿交流也應該健康有序。根據陸委會「兩岸經濟統計月報」，2010年馬政府時期的台商對中國投資金額占我國對外投資比重高達83.8%，經過民進黨政府的努力，2022年調整到33.6%。另外，在正確的經貿政策引導下，台灣整體經濟表現也才能更為突出，瑞士洛桑管理學院最新公布的「2023IMD世界競爭力年報」，台灣排名第6，在人口超過2000萬人的經濟體中，連續3年排名蟬聯世界第1。

民進黨重申，支持健康有序的兩岸交流，但兩岸經貿交流不能設置任何政治目的，或以不公平貿易來進行差別對待。尤其中國經濟情勢丕變，G7峰會倡議對抗經濟脅迫，美國與歐盟為應對中國威脅，紛紛強化經濟安全戰略。兩岸經貿交流與各項協議應該要兼顧開放與風險，也要與社會進行充分溝通。