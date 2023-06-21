福島核廢水排海 學者：最快1年內抵台且不只「小部分」

日本預計今年夏天將福島含氚核廢水（即ALPS處理水）排放入海，根據原能會模擬資料，小部分核廢水最快1年後會影響台灣，最大濃度約4年後抵台，但中研院學者持不同看法，不僅認為核廢水最快1年內就會以台，另受汙染的海水也會透過小範圍環流移動，「花4年有點久」。

台灣、紐西蘭及澳洲科技媒體中心（SMC）今共同舉辦「日本排放核廢水線上科學記者會」，以當前科學數據分析核廢水排放後的可能狀況。

根據原能會與氣象局以2011年福島事故後的10年歷史洋流資料模擬，日本排放的核廢水主要會沿黑潮向東流動，在日本東岸匯入東向的北太平洋環流，流向美國與加拿大交界處。由於台灣與日本距離相近，小部分核廢水最快會在1至2年後受中尺度渦流影響抵台，而最大濃度影響約排放後4年，推估增加的氚濃度將低於偵測極限，對台灣影響低微。

但中央研究院環境變遷研究中心研究員吳朝榮表示，根據追蹤紀錄評估，氚水到達北美西岸約費時2至3年，最快1年內抵達台灣，「4年可能有點久」。吳朝榮說，海洋除擴散，還有平流作用，就像一滴墨水在湖中及河川裡的擴展速度會不同，4年恐僅是只估擴散作用，或是流到北美後又流回台灣的時間。

吳朝榮舉例，2021年8月日本小笠原群島海底火山噴發，火山浮石隨海流4個月就抵達台灣附近海域且數量很大，受汙染海水的流動路線可類比為浮石移動路徑，另也不覺得只有「小部分」核廢水最快1年後抵台；他補充，受汙染海水排出後會與大量海水混合，稀釋後濃度應非常微弱，但最怕生物累積作用和生物放大作用，汙染物會透過食物鏈累積在遠洋漁業的經濟魚種，最終進到人體內。

澳洲阿德萊德大學物理、化學及地球科學院教授胡克（Tony Hooker）表示，雖然氚是氫的同位素之一，容易進入食物鏈，但目前尚無足夠多的研究，能回答氚是否通過食物鏈累積在生物體中；紐西蘭奧克蘭大學物理系副教授克羅夫切克（David Krofcheck）說，當年福島汙染的狀況是沒有針對廢水做處理，就直接排入海水，導致銫等放射性元素緩慢釋放輻射至今，與這次日本有評估和過濾廢水再排放的情況不同。

克羅夫切克認為，若選擇不做處理，繼續貯存核廢水在核能電廠中，無法未來遇到地震、海嘯等天災時是否造成更大的核輻射汙染；克羅夫切克說，理論上雖可假設氚及癌症的關聯，但目前無法在實驗室的科學研究上驗證關聯，也沒有任何一個研究可以證明暴露在氚元素會與癌症有關。