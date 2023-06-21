懲戒法院性騷 藍：許宗力林輝煌失公信下台 總統府處理

懲戒法院前院長李伯道被控性騷女部屬遭申訴後提前退休，而李伯道今稱與同事互動從未踰矩，願接受調查。國民黨立法院黨團今批評，調查不應只查有無性騷，也要查司法院有沒有吃案，而司法院院長許宗力、懲戒法院院長林輝煌已喪失公信力，總統府應該出面介入來確保調查公平。

國民黨團今在立法院舉行記者會。國民黨立委鄭麗文表示，李伯道被控性騷，恐怕是目前性騷擾案官職層級最高的一個，許宗力和時任司法院秘書長的林輝煌面對自己部屬申訴遭性騷擾，卻毫無道德勇氣、不能遵守法律，連保護申訴人的承諾都沒做出。

如連司法官都無法保證甚至也是司法高層者不被性騷，那一般民眾遇到性騷又該怎麼辦？她甚至都覺得，該案被騷擾者出來聲明說，有拜託林輝煌不要聲張的說法「是真的嗎？」，申訴者丈夫都證實司法院官官相護了，那申訴人是不是有遭受壓力？

國民黨立院黨團總召曾銘宗則表示，懲戒法院院長是特任官，由司法院院長推薦給總統任命，李伯道不僅是許宗力推薦的，許宗力更依法負有監督李伯道責任，結果院長面對書記官長申訴李伯道性騷擾，竟還能同意其提前退休「這什麼司法院？」

曾銘宗指出，國民黨團對於許宗力、林輝煌識人不明，葬送司法公信力表達嚴正看法，要求兩人下台，兩人沒能力也沒公信力處理接下來的調查，且司法院還吃案在先，要求總統府介入處理。

國民黨立委謝衣鳯也表示，李伯道被控做出騷擾，還能夠安然提早退休，林輝煌接下來真的能做出相關調查和懲戒？且此重大性騷事件，讓民眾對司法更不信任，民進黨政府卻完全沒有處理，民進黨立委今天在行使大法官同意權時，蒙著眼睛投下大法官同意票。