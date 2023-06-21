綠委多數優勢通過大法官提名 民眾黨：司法權岌岌可危

立法院今天行使大法官提名人事同意權，民進黨以多數優勢通過4位大法官人事提名。民眾黨發言人楊寶楨表示，民進黨以絕對多數的優勢，暴力式輾壓民意，強行通過號稱「修憲以來最草率」的大法官審查。

楊寶楨說，民眾黨立委今天拒絕出席投票，不願見證這場毀憲亂政的荒謬戲碼，立法院不該為執政黨政府背書。這次4位大法官提名審查過程倉促，從總統提名到立法院行使同意權只有短短22天，部分人選政黨色彩濃厚、行為頗具爭議，民進黨卻不顧社會質疑，下令黨內立委投下同意票，全國最高民意機關成為貫徹民進黨意的「立法局」，令人完全無法苟同。

楊寶楨指出，大法官負責解釋憲法，並有統一解釋法律及命令之權，重要程度不言而喻，各界一再呼籲大法官任期應該交錯，以保持司法客觀中立，昔日馬英九前總統打破慣例被民進黨批「汙辱司法體系」，如今民進黨強行通過這波任命案，未來15位大法官都由蔡英文提名，嚴重損害司法院獨立性，讓司法院淪為「司法局」。

楊寶楨表示，唯有秉持專業、獨立、公正的態度，大法官才能夠獨立行使職權，為國人把關憲政及司法的最後一道防線；自從民進黨完全執政之後，行政權獨大、立法權縮小，如今司法權也岌岌可危。