立委參選人張秉鈞聲押 民進黨中央27日提對策 地方盼再早一天

基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞涉嫌詐領助理費，檢方今早聲押，法院預定中午開庭審理。民進黨基隆市黨部主委蘇仁和今天表示，選舉日期比較逼近，而且非常艱困，選舉對策委員會預計下周二開會討論此事，他希望下周一就開會，做出決策。

張秉鈞和曾任4屆基隆市議員的父親張錦煌，被檢方指控詐領助理費，今早向基隆地方法院聲請羈押兩人和張秉鈞的母親陳瓊茹。法官和張的委任律師上午閱卷，預計中午12點30分開庭審理。

蘇仁和說，張秉鈞當議員期間表現非常的優秀，去年選戰在中山區以第一高票連任。今天發生這件事情，市黨部感覺到非常遺憾，但尊重司法，希望說毋枉毋縱。

蘇仁和表示，立委是由中央黨部提名，中央黨部已知道這件事，要看後續發展，並由中央黨部召開選策會討論。就他了解，中央黨部預計27日召開緊急選舉對策委員會討論。

蘇說，不管後續羈押庭情形怎麼樣，他希望選策會能夠早一點開，不要等到27日，因為明天開始就是4天端午連假。他會向中央黨部反應，必須在連假後的周一，也就是26日就召開對策小組會議，希望中央能夠盡速做出比較好的決策出來。

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