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民進黨挾人數優勢通過大法官提名 尤伯祥獲最高同意
立法院今行使大法官提名人事同意權，在國民黨及民眾黨未進場的情況下，4位被提名人仍在民進黨人數優勢下，獲得通過。其中，被民進黨立委蘇治芬質疑曾教唆偽證的被提名人尤伯祥獲最高同意票，在66位領票立委中獲64票同意、1票不同意、1票無效票。
大法官被提名人共4位，包括最高法院法官兼審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台灣大學特聘教授陳忠五、威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會董事長尤伯祥。民進黨以人數優勢，通過4位大法官人事提名；國民黨團及民眾黨團全體拒絕投票，不替大法官人事背書。
領票立委66人，未領票立委46人，共計112人。蔡彩貞共得同意62票、不同意3票、無效票1票，予以通過；朱富美共得同意62票、不同意1票、無效票3票，予以通過；陳忠五共得同意63票、不同意1票、無效票2票，予以通過；尤伯祥共得同意64票、不同意1票、無效票1票，予以通過。4名大法官被提名人均獲立法院同意通過。
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