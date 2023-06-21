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陸開放台釋迦輸入綠批政治操作 曾銘宗：有辦法自己做

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召曾銘宗（圖）。記者屈彥辰／攝影
國民黨立法院黨團總召曾銘宗（圖）。記者屈彥辰／攝影

大陸開放台灣釋迦輸入，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天說，經濟歸經濟，民進黨做不到確保農民權益，就不要說是政治操作，有辦法自己做。

曾銘宗表示，經濟歸經濟，政治歸政治，民進黨做不到確保農民的權益，就不要說是政治操作，有辦法自己做。國民黨達成農民的心願，能夠外銷有什麼不好，有哪位立委說政治操作或者統戰，請看、想想有沒有更好的辦法，沒辦法的話，希望經濟歸經濟，要全力照顧農民的權益。

對於大陸統戰相關疑慮，曾銘宗說，他相信中華民國2300萬的民眾，長期生活在自由民主底下，要有信心，就像各位記者去參加活動就被統戰了嗎？這些立委或者任何人去一次就被統戰，你相信嗎？有些人去過大陸，一回來就被統戰了？他不相信有這麼容易就統戰。

農民 國民黨

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