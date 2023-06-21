時力展現性騷擾零容忍態度 王婉諭帶頭上友善職場課程

時代力量黨主席王婉諭、秘書長李兆立昨天率領全體黨工，參與友善職場系列課程，強化職場霸凌防治、性騷擾防治及處理性平事件知識，全面落實職場友善安全環境。

時代力量今天發布新聞稿指出，近期從政治圈開始，一路延燒至藝文、媒體、教育及學術圈，越來越多的被害人站出來，揭露性騷擾或是霸凌等職場不當行為，喚起社會對於職場環境的重視。

時代力量說，王婉諭、李兆立昨天率領全體黨工參與友善職場系列課程，課程針對各類型職場不法侵害（職場霸凌）分析，說明相關法規及員工協助方案。

李兆立指出，依據yes123民調顯示，高達七成勞工曾遭受職場霸凌，超過五成民眾會選擇隱忍，希望透過課程檢視現有規範、完善相關配套措施，強化黨工友善職場意識，建立更友善的工作環境。

李兆立表示，時代力量對於職場霸凌、性騷擾絕對是零容忍，面對層出不窮的職場霸凌與性平事件，所有國內各政黨與政治工作者，對於改變組織文化，帶頭建構友善的職場環境責無旁貸。