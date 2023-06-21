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侯批賴清德私校補助大撒幣 賴辦：侯友宜不食人間煙火

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
賴清德總統競選總部發言人陳世凱。圖／民進黨提供
賴清德總統競選總部發言人陳世凱。圖／民進黨提供

民進黨總統參選人賴清德昨天表示，公私立大學一年學雜費落差約5萬元，未來將推動教育部將至少補助2萬5000元以上，至少縮短五成以上差距，國民黨總統參選人侯友宜批評賴選前大撒幣。賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，侯友宜恐怕是不食人間煙火，無法共感年輕人的壓力。

陳世凱指出，侯友宜對國家政策非常不熟悉，賴清德擔任行政院長時期，接連提出許多教育政策，包括就學貸款輕鬆還、放寬學貸延後繳款條件、優化技職學校環境等，讓年輕人出社會能夠沒有負擔，勇敢築夢。

陳世凱說，侯友宜恐怕是不食人間煙火，無法共感年輕人的壓力，對於補助私校學雜費用攻擊的態度，還一味將政府提出減輕年輕人負擔的政策當作大撒幣。

陳世凱表示，賴清德一直以來努力實現就學公平，弭平經濟差距。賴清德持續和蔡英文總統和行政院長陳建仁討論，希望能健全國家體制，從源頭減少學貸借款，減輕已借貸學生的還款壓力。

陳世凱說，針對核廢料問題，要用核能的是侯友宜，卻始終沒有告訴大家，核廢料要放在哪裡，將問題推給中央，實在非常不負責任。

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