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表明支持廢死 邱顯智：大法官被提名人尤伯祥有擔當

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今立法院行使大法官提名人事同意權，時代力量立委邱顯智表示，大法官被提名人尤伯祥是有理念與擔當的人，敢於在國會殿堂說清楚理念。記者屈彥辰／攝影
今立法院行使大法官提名人事同意權，時代力量立委邱顯智表示，大法官被提名人尤伯祥是有理念與擔當的人，敢於在國會殿堂說清楚理念。記者屈彥辰／攝影

立法院行使大法官提名人事同意權，時代力量立委邱顯智表示，大法官被提名人尤伯祥是有理念與擔當的人，敢於在國會殿堂說清楚理念。

邱顯智說，尤伯祥在職業律師的生涯裡，參與過江國慶案、邱和順案，甚至是釋字582號的解釋，尤昨天回答國民黨立委林德福的問題時，就死刑議題清楚表明支持廢死。邱顯智認為，應要向尤伯祥一樣，要有一個態度不能以「我是被提名人」為由，面對社會爭議不發表意見，所以他肯定尤有擔當。

邱顯智說，針對大法官被提名人陳忠五、朱富美，時代力量不投票，並批朱的公職生涯裡看不出來價值理念，陳也未回答任何民團或時力黨團的問卷。他隨後也提到，他感到非常遺憾，尤伯祥也沒有回覆問卷，審查基本上是走回頭路，時間短。

邱顯智也批評另一位大法官被提名人蔡彩貞，阻擋多項司法改革，故對蔡會投下反對票。台灣的司法改革重中之重是最高法院的改革，因為最高法院從頭到尾沒有在開庭的，甚至有保密分案這個威權體制下的產物，最高法院的判例、判決有很多是背離人權的方向，蔡彩貞就許多針對最高法院的改革都反對。

邱顯智 大法官 尤伯祥 時代力量 立法院 廢死

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