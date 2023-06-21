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私幼補助加碼方案恐變大撒幣？蔣萬安：會有追繳機制

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席中山區里長座談。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席中山區里長座談。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安昨天宣布 ，台北市8月起推「私幼補助方案」，只要父母設籍北市 ，家中2至4歲幼兒就讀北市私立幼兒園，所得稅率未達20%，將依收費差異分三級補助，每年最高補助5.2萬元，估1.3萬學童受惠。不過遭質疑，政策大撒幣，也難防堵有家長為領補助遷戶籍，領完就遷走？蔣萬安今天表示，北市府會有追繳機制，北市府一定會盡所能持續減輕年輕爸媽負擔。

蔣萬安今天出席中山區里長座談，對於加碼私幼補助方案8月上路，蔣萬安說，北市府最早是推出13669方案，因中央政策希望補助機制退場，他知道其他縣市已陸陸續續退場，不過台北市是到今年上半學年要結束，所以上任後提出新的私幼補助方案，分為三個級距，最高一學年補助2萬6，一年補助5萬2千元，方案叫做520我愛你私幼差額補助方案，就是希望減輕年輕爸媽負擔。

對於有人質疑這是政策大撒畢，也難防堵有家長為領私幼補助遷戶籍，領完補助就遷走？蔣萬安今天表示，北市府有相關的追繳機制，最重要是孩子的教育，他非常重要，再怎麼苦、再怎麼窮，都不能苦到孩子，台北市是要提供一個友善育兒的教育環境，尤其很多爸爸媽媽跟他反映，擔心13660方案退場之後，很擔心負擔加重，北市府一定會盡所能，持續減輕年輕爸媽負擔。

蔣萬安表示，他非常重視孩子的教育及學習過程，所以先前也請教育局規畫，盡可能協助爸媽減輕養育負擔，蔣說，先前他與副市長林奕華也有到中央溝通協調，希望讓政策順利上路。

蔣萬安 戶籍

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