尤伯祥教唆偽證稱誤會 蘇治芬：對這樣說法感到遺憾

立法院今天進行大法官人事同意權投票，民進黨團發出甲級動員，要確保跨過57票同意權門檻。之前曾指控被提名人尤伯祥教唆證人偽證的民進黨立委蘇治芬今表示，她對尤伯祥堅稱此事是誤會的說法感到很遺憾，至於她這張票怎麼投，投票結果出來就知道。

尤伯祥曾被指控18年前教唆偽證，尤伯祥昨天在立法院全院委員會審查時強調此事是誤會，回到18年前的那一天，依然會做相同的選擇，因為那是律師應該要做的事。

蘇治芬今天受訪表示，本來每個人對每件事角度不一樣，自然有不同看法，黨團已經做出一致決定，她這張票怎麼投，投票結果出來就知道。

由於立法院行使人事同意權投票，採取不記名投票，因此無法直接得知每個委員的投票意向，但黨團會派監票員，確認個別委員是否按照黨團決議一致投票。