羅智強先列10辯論題 喊話苗博雅加入民進黨就接戰

社民黨大安區立委參選人苗博雅昨天在臉書項對手國民黨立委參選人羅智強下戰帖，邀請辯論，羅智強今天在臉書列出10題辯論題目，並喊話苗只要加入民進黨，就願意接戰，更諷刺苗博雅不加入民進黨是嫌民進黨髒，「如果怯戰或嫌民進黨髒，不敢代表民進黨接戰帖，那就繼續當舔朝廷的側翼，然後領納稅人的錢，用力監督在野黨吧。」

羅智強說，苗博雅向他下辯論戰帖，「說真的，我不知道和一個，被民進黨類徵召，卻連民進黨都不敢掛的民進黨側翼辯論什麼，苗博雅是嫌民進黨髒嗎？」痛批苗博雅這種嫌民進黨髒又要接徵召的投機作法，「對得起簡舒培等等一步一腳印以民進黨身分耕耘大安的民進黨人嗎？」

羅智強表示，他是在野者，監督的對象是執政的民進黨，至於民進黨的側翼，連代表民進黨的肩膀和勇氣都沒有，辯論根本浪費時間，苗博雅宣布加入民進黨，願意以執政成員的身分，代表蔡英文和賴清德辯論，他願意和代表民進黨參選、掛民進黨黨籍的苗博雅辯論「就當我幫被苗博雅嫌髒的民進黨一個忙。」

羅智強提出，既然苗博雅要辯論兩岸、國防、外交，他認為要談民進黨的爛紀錄何止兩岸、國防、外交三個領域，要談就談個徹底一點，列了十題連題目都想好了，只要苗加入民進黨，立刻可以開始辯論。

羅智強列出十題包含疫苗、台獨、兩岸、國防、外交、民主、能源、治安、民生、廢死等議題，內容包含「苗為什麼要護航高端檔BNT？」「賴清德台獨萬現兌現？當選成立台灣共和國」、「為什麼蔡英文ECFA八年不敢廢？」「為什麼馬政府八年共機不敢越過海峽中線，蔡英文執政，中共在基隆台中台北高雄港門口軍演，連屁都不敢放？」「邦交國數接近腰斬怎麼辦到的？」

「東廠張天欽、台大沒校長、中天被關台、用社維法查人民水表，心要多黑，才有辦法當側翼去護航民進黨？」「十年不漲電價，保證不缺電，結果電價大漲、多次全國大跳電，請問苗博雅，蔡英文的愛不夠了，怎麼辦？」「黑金槍毒詐，民進黨擺爛，被台灣人民尊稱為台灣最大的詐騙集團，苗博雅是共犯，晚上睡得安穩嗎？」

「物價飛漲、實質薪資倒退、東缺西缺、觀光客不來、居住正義淪為口號……賴清德卻要大家低薪當功德、還說房價正在降？可以評論一下這位現代晉惠帝嗎？」「苗博雅堅決主張廢死，請問蔡英文和賴清德同意嗎？」羅智強說，還有很多「苗澤東金句」，如果苗博雅有興趣，要再加開二題來辯論，他也奉陪。