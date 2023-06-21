快訊

停更YT真相曝光！視網膜也加入Me too 親揭遭女員工性騷散布「恐怖情人」謠言

2023全球最佳航空公司排名出爐！新加坡航空奪冠 台灣1家入前10

多人燒死！宏都拉斯女子監獄暴動 至少41死7傷

羅智強先列10辯論題 喊話苗博雅加入民進黨就接戰

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國民黨大安區立委參選人羅智強今天列出10個題目，喊話苗博雅只要加入民進黨，就願接戰。圖／聯合報系資料照
國民黨大安區立委參選人羅智強今天列出10個題目，喊話苗博雅只要加入民進黨，就願接戰。圖／聯合報系資料照

社民黨大安區立委參選人苗博雅昨天在臉書項對手國民黨立委參選人羅智強下戰帖，邀請辯論，羅智強今天在臉書列出10題辯論題目，並喊話苗只要加入民進黨，就願意接戰，更諷刺苗博雅不加入民進黨是嫌民進黨髒，「如果怯戰或嫌民進黨髒，不敢代表民進黨接戰帖，那就繼續當舔朝廷的側翼，然後領納稅人的錢，用力監督在野黨吧。」

羅智強說，苗博雅向他下辯論戰帖，「說真的，我不知道和一個，被民進黨類徵召，卻連民進黨都不敢掛的民進黨側翼辯論什麼，苗博雅是嫌民進黨髒嗎？」痛批苗博雅這種嫌民進黨髒又要接徵召的投機作法，「對得起簡舒培等等一步一腳印以民進黨身分耕耘大安的民進黨人嗎？」

羅智強表示，他是在野者，監督的對象是執政的民進黨，至於民進黨的側翼，連代表民進黨的肩膀和勇氣都沒有，辯論根本浪費時間，苗博雅宣布加入民進黨，願意以執政成員的身分，代表蔡英文和賴清德辯論，他願意和代表民進黨參選、掛民進黨黨籍的苗博雅辯論「就當我幫被苗博雅嫌髒的民進黨一個忙。」

羅智強提出，既然苗博雅要辯論兩岸、國防、外交，他認為要談民進黨的爛紀錄何止兩岸、國防、外交三個領域，要談就談個徹底一點，列了十題連題目都想好了，只要苗加入民進黨，立刻可以開始辯論。

羅智強列出十題包含疫苗、台獨、兩岸、國防、外交、民主、能源、治安、民生、廢死等議題，內容包含「苗為什麼要護航高端檔BNT？」「賴清德台獨萬現兌現？當選成立台灣共和國」、「為什麼蔡英文ECFA八年不敢廢？」「為什麼馬政府八年共機不敢越過海峽中線，蔡英文執政，中共在基隆台中台北高雄港門口軍演，連屁都不敢放？」「邦交國數接近腰斬怎麼辦到的？」

「東廠張天欽、台大沒校長、中天被關台、用社維法查人民水表，心要多黑，才有辦法當側翼去護航民進黨？」「十年不漲電價，保證不缺電，結果電價大漲、多次全國大跳電，請問苗博雅，蔡英文的愛不夠了，怎麼辦？」「黑金槍毒詐，民進黨擺爛，被台灣人民尊稱為台灣最大的詐騙集團，苗博雅是共犯，晚上睡得安穩嗎？」

「物價飛漲、實質薪資倒退、東缺西缺、觀光客不來、居住正義淪為口號……賴清德卻要大家低薪當功德、還說房價正在降？可以評論一下這位現代晉惠帝嗎？」「苗博雅堅決主張廢死，請問蔡英文和賴清德同意嗎？」羅智強說，還有很多「苗澤東金句」，如果苗博雅有興趣，要再加開二題來辯論，他也奉陪。

民進黨 苗博雅 蔡英文

延伸閱讀

邀請到校園公開辯論 羅智強要苗博雅先為護航高端道歉再考慮

雙北立委／引眾怒！羅智強網路好感度爆跌 學者：他想成非綠群眾中生代的領導者

藍中常委提譴責羅智強 謝衣鳯：以和諧為最重要的優先

苗博雅獲禮讓選立委 徐巧芯：社民黨如民進黨的寶可夢

相關新聞

羅智強先列10辯論題 喊話苗博雅加入民進黨就接戰

社民黨大安區立委參選人苗博雅昨天在臉書項對手國民黨立委參選人羅智強下戰帖，邀請辯論，羅智強今天在臉書列出10題辯論題目，...

【專家之眼】從海峽論壇到台東釋迦 看綠營如何應對

從中共國台辦五月底宣布海峽論壇舉辦時間，到六月二十日海關總署決定在獲認證合格廠商保證前提下，恢復台灣釋迦輸入，相關事件一...

獨立參選剩2考量？郭台銘籌備智庫、各地輔選 鴨子划水等待契機

民眾黨總統參選人柯文哲近日民調躍升第一，反觀國民黨總統參選人侯友宜仍「穩居老三」，引發藍營內部焦慮。除了外患未解，鴻海創辦人郭台銘近日持續鴨子划水，形成對侯友宜整合的最大內憂，郭台銘可能獨立參選的消息已風聲鶴唳，但據了解，郭台銘還沒決定是否獨立參選，兩大考量是郭尚未表態的原因。

看護外展2.0／移工短期需求難解 人力業者願試辦外展 批勞動部自欺欺人

對於立法院通過主決議要求勞動部研擬辦法，使評鑑優等的私立就業服務機構（即人力仲介公司）得為外籍看護移工雇主，經辦有緊急、短期全天居家看護需求家庭外展服務。有業者表示，居家看護短期需求事實存在，衛福部的長照2.0難以滿足個案需求，本土看護的薪水又非常高貴，若勞動部今天就同意開放部份業者試辦，「我明天就會去申請」，並且有信心協助完善施行辦法細則。...

曾被指控教唆偽證 尤伯祥：仍會做相同選擇

大法官被提名人尤伯祥曾被指控十八年前教唆偽證，他強調此事是誤會，回到十八年前的那一天，依然會做相同的選擇，因為那是律師應...

大法官人事同意權 在野今拒投

立法院全院委員會昨天審查大法官人事同意權案，鎖定死刑存廢、選罷法排黑條款違憲等議題，今天將投票表決。國民黨團、民眾黨團批...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦