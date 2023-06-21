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曾被指控教唆偽證 尤伯祥：仍會做相同選擇

聯合報／ 記者林縉明鄭媁屈彥辰林銘翰／台北報導
大法官被提名人尤伯祥。記者邱德祥／攝影
大法官被提名人尤伯祥。記者邱德祥／攝影

大法官被提名人尤伯祥曾被指控十八年前教唆偽證，他強調此事是誤會，回到十八年前的那一天，依然會做相同的選擇，因為那是律師應該要做的事。

尤伯祥說，依當時律師法、刑事訴訟法，辯護人有義務為被告搜求有力證據，人證是刑事訴訟法上法定的證據辦法，因此辯護人應該為被告搜集有力證據，當然包括人證。

尤伯祥說，當時的律師倫理規範明定，律師得於法庭外向證人詢問其所知道的事實，「根據以上規定，我訪談證人是職責所在。」他強調，絕對遵守律師倫理規範，沒有誘導證人做出不實陳述，「證人自行筆記訪談內容是權利，我必須尊重」。

經此事件，他再次提醒自己，法律人必須要有開放的胸襟跟謙卑的心。

國民黨立委洪孟楷詢問是否考慮放棄提名，待下任總統上任再重新提名？尤伯祥未正面回應。

律師 尤伯祥 刑事訴訟 大法官 洪孟楷

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