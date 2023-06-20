消防防災e點通APP 林右昌：即時掌握災害資訊

為提供民眾更便捷的災防資訊，內政部推出「消防防災e點通APP」，內政部長林右昌表示，這款APP會依民眾所處的位置，即時提供周遭時雨量、風力預測等天氣狀況，並提供豪雨警報、颱風警報、地震特報、土石流警戒、水庫放流警報等21種的複合性即時災害示警推播，讓使用者能夠獲得第一手的災害情資、災情狀況及政府應變處置作為，提前準備因應。

此外，APP有英語、西班牙語、法語、德語、越南語、印尼語等11種多語言版本，方便外籍人士取得資訊，歡迎民眾踴躍下載。

林右昌指出，如遇有緊急狀況需協助或避難時，APP也可立即查詢附近的避難收容處所，並可即時規劃避開災點的安全避難路徑。

使用APP內建的119報案功能，系統會自動將您的座標傳給各縣市消防局勤務指揮中心，即使不知道地址，消防局也可快速派遣救援。另APP會主動推播空襲警報等訊息，定位功能讓使用者可快速查詢最近的防空避難設施，並且已完成介接全國急救站、災民收容救濟站、民生物資配售站等場所資料。

林右昌表示，平時預先做好防災，災害來臨時因應降低風險，歡迎大家下載「消防防災e點通」APP，更快更便利掌握「即時」、「正確」及「安心」災害訊息，保障自身及家人生命與財產安全。