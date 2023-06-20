選罷法限制人民終身參政權 尤伯祥：必須依照比例原則

立法院日前通過公職人員選舉罷免法修正案，明定曾犯黑金槍毒等惡行，經有罪判決確定者，終身不得參選，大法官被提名人尤伯祥今天說，參政權是國民主權實現最直接、重要的途徑，「這個限制不能逾越必要的程度，必須依照比例原則來進行限制」。

立法院全院委員會今天審查大法官人事同意權案，台灣民眾黨立委賴香伶說，立法院近日三讀通過「公職人員選舉罷免法」修正案，其中第26條明定觸犯「洗錢防制法」等罪就終身不得參選，詢問被提名人的看法為何。

大法官被提名人陳忠五表示，這是極有可能成為釋憲的案子，必須思考限定的犯罪類型，每種犯罪都有情節輕重之分，好像判決確定就會被剝奪參政權，但是要限制人民的參政權，必須要考慮是否合乎比例原則。

賴香伶指出，高雄市前議員陳致中因為觸犯洗錢防制法入監，未來終身不得參選公職，「我們國會有位委員罪責比較重，他還是可以繼續參選」，這點在法制上本來就值得被討論，很有可能是未來要面對的釋憲案。

尤伯祥回應，對於這件事情，自己沒有定見，但是就他目前的了解，「如果將來送到我面前來審查的話，我可能會秉持憲法上審查的原則」。

尤伯祥說明，這項修法涉及人民的參政權，參政權是人民基於主動的地位，參與國家政治意志的形成，這是國民主權實現最為直接、重要的途徑，攸關自由民主憲政秩序的穩健開展，因此非常重要。

尤伯祥表示，對於人民參政權的限制，依照過去的大法官解釋，必須要基於維護非常重要的公益理由，而且要跟達成公益目的之間有實質的關聯，這個限制不能逾越必要的程度，應該要依照比例原則來進行限制。

尤伯祥也說，希望大法官未來在審查這個案件的時候，能夠看到或者聽到不同的多元觀點，「幫助我們做判斷」。