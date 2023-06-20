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點名尤伯祥涉串證不適大法官 賴士葆：蔡英文藐視憲法

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院今日舉行全院委員會，審查大法官提名人事。國民黨立委賴士葆點名大法官被提名人尤伯祥，蔡英文總統提名這樣的人是藐視憲法。圖／取自賴士葆臉書
立法院今日舉行全院委員會，審查大法官提名人事。國民黨立委賴士葆點名大法官被提名人尤伯祥，蔡英文總統提名這樣的人是藐視憲法。圖／取自賴士葆臉書

立法院今日舉行全院委員會，審查大法官提名人事。國民黨立委賴士葆點名大法官被提名人尤伯祥蔡英文總統提名這樣的人是藐視憲法。

賴士葆表示，蔡政府拔擢人才從來都是意識形態掛帥，才德其次，仗勢在立法院人數過半的優勢，提名有爭議的人選最後都會過關，過程的紛擾很快會過去，這次連大法官提名都是如此，其中尤伯祥引發批評熱議，他本人以捕風捉影、含沙射影一語帶過。

賴士葆指出，大法官是憲法的守護者，提名應更謹慎，但是蔡英文完全無視輿論與社會觀感，執意提名有爭議的人，這種威權的思想心態再次傷害司法公信力以及大法官的形象，民眾認為這樣的人都可以當大法官，大法官還值得尊敬嗎？

賴士葆提到，台灣泛政治化的氛圍，如果對尤伯祥的質疑出自在野黨，尤伯祥或蔡英文或可以甩鍋給在野黨的政治操作，然而對尤伯祥負評的新聞來自雲林地院的前法官康樹正臉書，指尤伯祥當年在雲林焚化爐案當庭教唆證人作偽證，還有當初負責此案的公訴檢察官蔡啟文，受訪談到當時開庭尤伯祥當庭串證的狀況。

賴士葆進一步說，這些都可受公評，不是主觀認定，更非風花雪月、雲淡風輕的閒情逸事，是莊嚴的法律專業。蔡英文提這樣的人當大法官真的是藐視憲法、司法還有大法官，更是踐踏民進黨立法院的表決部隊。

賴士葆強調，尤伯祥過去這一段瑕疵被記載在判決書，惟沒有被究責，現在尤伯祥推說這些捕風捉影者活在在20年前，對他捕風捉影。一個大法官的提名人，竟然無視台灣如今風起雲湧的「Metoo運動」，當事人都是在為10幾或20年前的不當言行舉止道歉，他們激動道歉，悔不當初，退出職場，面對司法等等。

賴士葆總結，誰人無過，他們用言語行動表達對過去做錯事贖罪，這樣真誠的態度值得肯定。相形之下，蔡英文和尤伯祥的道德標準都不及這些人，還扯談守護憲法，太沉重又遙遠了。

大法官 尤伯祥 蔡英文

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