點名尤伯祥涉串證不適大法官 賴士葆：蔡英文藐視憲法

立法院今日舉行全院委員會，審查大法官提名人事。國民黨立委賴士葆點名大法官被提名人尤伯祥，蔡英文總統提名這樣的人是藐視憲法。

賴士葆表示，蔡政府拔擢人才從來都是意識形態掛帥，才德其次，仗勢在立法院人數過半的優勢，提名有爭議的人選最後都會過關，過程的紛擾很快會過去，這次連大法官提名都是如此，其中尤伯祥引發批評熱議，他本人以捕風捉影、含沙射影一語帶過。

賴士葆指出，大法官是憲法的守護者，提名應更謹慎，但是蔡英文完全無視輿論與社會觀感，執意提名有爭議的人，這種威權的思想心態再次傷害司法公信力以及大法官的形象，民眾認為這樣的人都可以當大法官，大法官還值得尊敬嗎？

賴士葆提到，台灣泛政治化的氛圍，如果對尤伯祥的質疑出自在野黨，尤伯祥或蔡英文或可以甩鍋給在野黨的政治操作，然而對尤伯祥負評的新聞來自雲林地院的前法官康樹正臉書，指尤伯祥當年在雲林焚化爐案當庭教唆證人作偽證，還有當初負責此案的公訴檢察官蔡啟文，受訪談到當時開庭尤伯祥當庭串證的狀況。

賴士葆進一步說，這些都可受公評，不是主觀認定，更非風花雪月、雲淡風輕的閒情逸事，是莊嚴的法律專業。蔡英文提這樣的人當大法官真的是藐視憲法、司法還有大法官，更是踐踏民進黨立法院的表決部隊。

賴士葆強調，尤伯祥過去這一段瑕疵被記載在判決書，惟沒有被究責，現在尤伯祥推說這些捕風捉影者活在在20年前，對他捕風捉影。一個大法官的提名人，竟然無視台灣如今風起雲湧的「Metoo運動」，當事人都是在為10幾或20年前的不當言行舉止道歉，他們激動道歉，悔不當初，退出職場，面對司法等等。

賴士葆總結，誰人無過，他們用言語行動表達對過去做錯事贖罪，這樣真誠的態度值得肯定。相形之下，蔡英文和尤伯祥的道德標準都不及這些人，還扯談守護憲法，太沉重又遙遠了。