少子女化難改善 民眾黨籲制定基本法

「要解決少子女化，不能只強迫女性生小孩，也要增加男性育兒時間，以減輕女性負擔！」民眾黨20日的「少子女化社會對策基本法」公聽會上，專家都贊成要制定專法，有人建議立法要求企業讓男性放育嬰假，並搭配補助；有人建議用AI協助伴侶配對；有專家則直言，東亞國家性別不平等狀況嚴重，才導致女性不婚。

女性負擔仍然太重

台北大學社工系教授陳芬苓表示，台灣少子女化主要原因有晚婚、不婚、父權社會本質不變、女性不想離開勞動市場與經濟困境等理由，因此需要專法進行跨部會協調，此外，相關政策牽涉福利國家理念，少子女化應該由社會、企業與家庭共同承擔育兒責任，但目前家庭負擔太多、企業負擔太少。

她也強調，女性若結婚，家務時間比婚前暴增快2小時，且常常被迫離職，寧願不組成家庭，開放移民也並非是最好的解方，法國與德國主要聚焦低階勞動力，且留下社會衝突與社服成本增加等後遺症，應該優先解決女性不願結婚的議題。台灣人口學會理事長陳玉華說，基本法固然重要，但制定「施行辦法」更重要。

立法要求企業負擔

陳玉華以日本為例，日本的少子女化相關法規有2個：《少子女化基本法》與《次世代資源育成法》，企業必須表達如何配合少子女化的人力需求，否則台灣企業大多享受政府產業政策給予的租稅優惠，但在育嬰假等配合卻太少，建議企業要積極表態如何協助家庭負擔育兒，政府才能搭配政策或相關補貼。

陳玉華指出，少子女化主要有5大面向：政策支持、性別分工、家戶分工、家庭支持與地方創生，台灣在家庭支持方面做得不錯，但政策缺乏一致性，地方政府常常發放一次性補貼，無法永續創造生育率成長，應該加強地方創生，讓家庭知道在非都會區如何兼顧家庭與生活，還有透過AI等方式增加伴侶認識機會。

減少青年負擔

靖娟基金會執行長林月琴直言，社會意識還是最重要的，育兒不是女性的事情，男女都要工作下，要提高男性育嬰假申請率、貼補中小企業、縮短工時，甚至不排除周休三日等。淡江企管系副教授趙慕芬坦言，需要減少民眾經濟負擔，她有30幾歲的學生在淡水買房要1600多萬，貸款要繳30年，還快來不及生小孩，就只敢生一個。

趙慕芬也說，安倍三箭中有一個政策是要增加女性投入職場，但最後還是失敗，因為女性發現進入職場後，在家庭的負擔還是沉重。民眾黨立委張其祿總結認為，台灣少子女化是因為低薪、高工時、高房價、小孩沒人帶與公宅跳票等原因，光買房成本就與過去差距甚大，政府要減少年輕人負擔。

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